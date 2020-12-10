最美學生交誼廳！25校變身　教部「美感教育」潘文忠：減法是種美

▲台東縣永安國小改造後的教室一角。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部舉辦的「美感x未來教育展」今（10日）舉辦開幕式，為其2個月的展期，將展出25所學校的美感教育成果，作品中有的是將原本空無一人的走廊，變成學生的閱讀空間；有的是將一間沒有用途的階梯教室變為交誼廳。教育部長潘文忠致詞時表示，「減法美學」其實也是一種美感，進而讓學生思考，不是每次都加一，有時候減一也會很好。

「美感x未來教育展」共分為兩區，1號展區呈現幼兒、國小、國中、高中四個不同階段的學習視野，參展的各項美感教育計畫分別從校長、老師、家長及學生的角度切入，梳理各計畫在行政推動、教案課程、互動體驗三大面向的觀點。2號展區「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」以改造前後的影音影像，展現由20個設計團隊改造25所學校的成果，介紹各校所遇到的環境美感問題，並以設計思考提出的可行方案，呈現臺灣校園環境的縮影及思考改善的歷程。

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▲「美感x未來教育展」今日開幕。（圖／記者崔至雲攝）

其中，有學校將沒有用的穿堂設計成師生交誼、遊戲的自由空間，甚至使用紅色鐵板將空間隔開，將原本的空間隔出小團體就可使用的區域；也有學校將原本無用的階梯式教室，改造為閱讀、交誼、會議廳，除了室內的變化，也將原本的色系轉換為灰色、白色等簡單色調；有個學校也將教室牆面打掉，讓陽光灑落教室中，解決照明等問題。

▲「美感x未來教育展」今日開幕。（圖／記者崔至雲攝）

教育部自2014年起啟動美感教育五年計畫，潘文忠說明，美感教育是一種素養教育，培養我們對生活不同面向的觀察與省思。透過不同的美感教育計畫，將美感意識帶進學習的視野中，帶領孩子開始思考跨領域問題的解方、起身行動與實踐，共創美好的生活環境。

▲台東縣永安國小改造後的教室一角。（圖／教育部提供）

