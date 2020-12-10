教團公布十大新聞「疫情重創教育」拿下頭條　教長：仍不能鬆懈

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯合會今（10日）公布2020十大教育新聞，頭條由疫情重創教育拿下，而冷氣裝設、私校退場、教師法等議題也紛紛上榜，其中，私校退場議題外界仍有不少疑慮。對此，教育部長潘文忠稍早表示，「私校退場條例」經過多次意見徵詢，必須要有較明確的輔導制度，對於教團的提議，教育部會持續關注。

教育部長潘文忠今天稍晚出席「美感未來教育展」開幕記者會，會後接受媒體採訪時指出，全球疫情嚴峻下，台灣除了今年寒假延後2週開學，之後都能維持正常上課，這是所有教育人員、教師、家長、學生共同合作的成果，使下一代能在安全的環境中不中斷地學習，感謝教育人員的努力，但也提醒疫情仍然持續，此時各界仍不能鬆懈，要繼續合作，共同維護孩子健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，針對私校退場議題。潘文忠表示，行政院版「私校退場條例」經過多次意見徵詢，面對少子女化問題，制訂出明確的轉型退場機制，將必須有較明確的輔導制度，來維護學生的受教權益，對於教團的提醒，教育部也會持續關注。

經全教總挑選出的10大教育新聞分別是，1.COVID-19重創全球教育系統、2.合理增加高中職人力迫在眉睫、3.高溫酷暑下中小學學生學習難，教室冷氣應列為基本設備、4.私校轉型方案出爐轉向私校董事好幾步、5.新教師法正式實施程序複雜、6.大專非典型教師聘用比例高，高教人才當臨時工用、7.少事法排除適用7-12歲的兒童，學校專業輔導人力確實到位刻不容緩8.動搖國本的幼兒教育雙語政策、9.爭議不斷，教育部二度發布輔導管教辦法注意事項、10.職場霸凌事件仍在，凸顯政府對勞工的保護機制不足。