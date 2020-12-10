2020年十大教育新聞　全教總：疫情拿頭條、私校轉型都上榜

▲全教總公布2021年10大教育新聞。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國教師工會總聯會今（10日）公布2020年十大教育新聞暨新聞評論。全教總理事長侯俊良表示，「疫情」是今年的首要新聞，今年的十大新聞凸顯了改革和問題併生，政府解決了幾年來的沉痾，但也製造新的問題。

經全教總挑選出的10大教育新聞分別是，1.COVID-19重創全球教育系統、2.合理增加高中職人力迫在眉睫、3.高溫酷暑下中小學學生學習難，教室冷氣應列為基本設備、4.私校轉型方案出爐轉向私校董事好幾步、5.新教師法正式實施程序複雜、6.大專非典型教師聘用比例高，高教人才當臨時工用、7.少事法排除適用7-12歲的兒童，學校專業輔導人力確實到位刻不容緩8.動搖國本的幼兒教育雙語政策、9.爭議不斷，教育部二度發布輔導管教辦法注意事項、10.職場霸凌事件仍在，凸顯政府對勞工的保護機制不足。



侯俊良說明，相教育去年的10大新聞，可以看出冷氣裝設、高中新課綱的人力、私校退場問題、教師法上路等去年也入選的新聞，在今年開始逐步解決或有方案出爐，但去年也被質疑的雙語政策，今年在政治決定下更進一步戕害幼兒教育，不得不讓人膽顫心驚；大專非典型教師雇用比例高的老問題依舊；而私校退場問題，歷經教育部、行政院的草案，可以發現政府向私校經營者靠攏的軌跡明顯，「教育公共化」被當政者棄如敝履。

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▲全教總指出，今年的「年度教育人物」特別頒給防疫第一線教育人員，除了感謝他們的努力，也標記這很特別的一年。（圖／記者崔至雲攝）

侯俊良提到，必須肯定的是中小學冷氣裝設得到解決，高中員額也初步放寬，新教師法實施後面臨的挑戰藉由研習一步一步的化解，仍然看到改善教育的具體成果，但強調兒童權利的同時，也產生了學生專輔人力不足、輔導管教辦法發布又修訂的問題，顯見新觀念要落實在制度上更要審慎行之。

侯俊良表示，疫情無疑是今年最大的事件，台灣在全民努力、防疫有成的情況下，相較其他國家影響輕微，但也出現延後二週開學，學校全面消毒、每日量體溫、師生全天戴口罩，第一線教師全面學習線上教學，也出現部分學校、班級停課的情形。而就疫情影響全球的情形來看，台灣也不可避免將對教育產生影響，後續發展很值得觀察，列為十大教育新聞之首，毫無疑義。

▲全教總公布2021年10大教育新聞。（圖／記者崔至雲攝）

侯俊良說，今年十大教育新聞呈現出的情勢為「疫情為頭條，改革和問題併生」，可以看到政府在教育政策上企圖做改革，但也製造了新的問題；而讓人失望的改革，幾乎都是「政治性」的決定；以經濟發展掛帥的施政，對於以人為本的教育專業視而不見。

此外，侯俊良也表示，新冠疫情肆虐全球，全球90%的學生被迫在「返校上課」和「在家學習」間流轉，成了「失去的世代」。而台灣的教育在全民和第一線教師的努力下，幾乎沒有停課的問題，學生仍然受到良好的教育和照顧。這當然要歸功第一線的防疫人員，而在教育上則是要感謝防疫第一線的教育人員。因此，今年的「年度教育人物」特別頒給防疫第一線教育人員，除了感謝他們的努力，也標記這很特別的一年。