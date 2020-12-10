行政院將設人權處　協助人權政策跨部會溝通與執行

▲行政院10日院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文10日上午出席國家人權委員會所舉辦的「台灣人權阿普貴（Upgrade）」活動致詞時，提到行政院研議成立人權處。對此，行政院秘書長李孟諺證實，政院確實有在研議，未來監察院管轄的國家人權委員會，主要是做政策方向研擬，行政院則著重在跨部會協商及執行面。

針對成立人權處一事，李孟諺表示，有關這部分，現在是朝這方向，也配合國家在人權方面的Upgrade（提升），有研議在行政院設置人權處的方向。目前跟監察院之間的分工，應該是人權委員會做政策方向研擬，行政院著重在跨部會協商及執行面。

至於政院既有的任務編組或是組織，李孟諺說，包括促轉會等相關處，以獨立設置或是跟其他機關做調整，這部分還在研議階段。

另外，院會今也通過內政部草擬的「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案，保障人民免於酷刑等不人道對待，將併同公約及其任擇議定書送請立法院審議。

院長蘇貞昌表示，今年是歐洲人權公約簽署 70 週年，12月10日是聯合國大會所定的「世界人權日」，人權是普世價值，是每一個人民的基本權利，而人權的觀念，也不斷地演進發展。

蘇貞昌說，任何國家在推動人權保障的道路上，難免會面臨各種挑戰，特別是台灣，從威權走到民主，是一段漫長艱辛的道路，現在國人所擁有、如同呼吸空氣般存在的自由、民主、法治與人權，是幾代人不斷流血流汗、奮鬥爭取而來的，我們都應該非常珍惜，並共同加以守護。

蘇貞昌表示，有人說，「台灣最美麗的風景是人」，這裡所講的「人」，其實除了「人情味」，更重要的還有「人權」；對照近來香港好幾位民主派人士接連被捕，就可知台灣社會是多麼幸福。政府除了推動各項福國利民政策，更必須持續精進各項人權保障工作。

此外，台灣雖然不是聯合國的會員國，但基於對人權價值的堅持，我們仍然自主承諾履行國際人權公約，至今已完成聯合國9大人權公約中5部人權公約的國內法化，包括經濟社會文化、公民及政治權利、消除對婦女一切形式歧視、兒童權利、身障者權利等公約，使臺灣的人權能與國際人權體系接軌、與時俱進。

蘇貞昌說，去年5月，我們制定「司法院釋字第 748 號解釋施行法」，成為亞洲第一個立法通過保障同性婚姻的國家；去年的今天，我們立法通過「監察院國家人權委員會組織法」，並在今年8月揭牌成立「國家人權委員會」，讓國家的人權保障機制更加成熟、完善。

行政院也在今年6月29日發表「兩公約第三次國家報告」，這是第一次用行政院具名提出報告，就4年來台灣的人權工作進行檢視並提出未來期許，我們也將邀請國際人權專家來台進行「在地審查」，這樣的台灣模式，也普遍獲得國際肯定。