「抹綠」國民黨反萊豬看板　花蓮失業男被逮：單純看不爽

▲古姓男子當天趁夜黑人靜蓄意繞路才到現場噴漆。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部門口旁反萊豬看板於上月29日遭人噴漆「抹綠」，案發後花蓮警分局立即調閲上百支監視器，最後終於鎖定古姓男子涉嫌重大，警方9日持拘票前往古男家中搜索，起出作案用的噴漆、雨衣等證物。

國民黨花蓮黨部上月初在大門口設置「反萊豬護健康」大型看板，長寬約3公尺的看板，內容針對萊克多巴胺豬肉議題，訴求源頭查廠、訂定校園零檢出罰則、托嬰保母及長照機構禁萊豬食品。不料看板於11月29日夜間遭人噴漆毀損，經由巡邏員警發現後通報，縣黨部也同時報案緝兇。

▲穿著兩衣以遮蔽身形面貌。

國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君表示，將向對方求償並要求將看板掛回，國民黨反對萊豬進口的立場不會改變，胡椒慧君同時感謝警方的辛勞。

▲反萊豬看板被噴上綠色油漆。

警方從監視器畫面發現古男做案時不僅全程穿雨衣，甚至在市區繞路，犯案前步行約一小時，犯案後也沒有直接回家，也是持續在市區繞路，似是蓄意誤導警方偵辦，不過經過警方抽絲剝繭，最後仍找到古男下落。

古男被捕後向警方坦承，因為長期失業，不滿反萊豬看板的內容，才對看板噴漆；並無任何政治立場，單純是不認同看板內容。

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