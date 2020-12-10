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男子車禍輸血6年後崩潰…與妻子「驗出愛滋病」！怒告醫院求償

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▲輸血,輸血治療,手術輸血,醫護輸血。（圖／記者林世文攝）

▲男子輸血6年後驗出愛滋病。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

湖南郴（ㄔㄣ）州一名何姓男子因車禍接受手術輸血，沒想到6年後檢驗發現，他與妻子兩人HIV抗體呈陽性反應，確診罹患愛滋病，他回想過去僅一次輸血經驗，如今為了治療欠了一屁股債，控告醫院求償。一審判醫院、血站分別賠償5萬元（約台幣21萬元），雙方不服上訴，二審加重改判賠他共26萬元（約台幣112萬元）。

何姓男子2008年因車禍事故，在郴州某醫院進行手術，期間接受了3000毫升的輸血治療，一直到2014年他在疾控中心檢驗，意外發現得了愛滋病，妻子也同時確診。經查，兩人過去只有一次輸血治療，血液來自一間公有血站，他認為醫院、血站都應保障輸血沒有任何污染，需承擔賠償責任，因此求償近百萬元（約台幣432萬元）的經濟損失。

▲捐血,血荒,護理師,血液庫存。（圖／記者林敬旻攝）

▲法院認為血站有疏失，判賠何男。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關）

審理過程中，血站對何男及血源進行HIV抗體檢測，均呈現陽性反應，院方也提出合格醫療操作證明，一審法官判決醫院、血站須分別賠償他5萬元，雙方不服上訴。

二審判決日前出爐，法官陳建華認為，一審判決是依雙方「均無明顯過錯」原則審理，考量何男一家人因車禍、愛滋病治療債務纏身，按照公平責任原則，考量雙方損失程度、經濟能力等因素，改判血站須賠償12萬元、醫院賠償14萬元。

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