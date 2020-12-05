他做「變性手術」去賣淫！染愛滋後還繼續接客　5男得知崩潰

▲阿雨得知自己患有愛滋病後，仍進行賣淫活動。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東省恩平市的阿雨（化名）本是男兒身，為了謀生做變性手術，其後在知道自己感染愛滋病的情況下，仍從事賣淫活動，先後與5名嫖客進行性交易行為，令人相當傻眼。

據《南方都市報》報導，恩平市人民法院近日審結一起涉傳播性病罪案件，廣西籍女子阿雨明知自己感染愛滋病，卻以謀生為藉口，於2019年11月至2020年7月6日期間，在廣東省恩平市恩城街道南鎮路、萬興東路一帶從事賣淫活動，先後與嫖客吳某等至少5名男子進行了性交易行為。

▲阿雨被抓捕。（圖／南方都市報）

阿雨在警方掃黃行動中被抓獲歸案，並交代了自己是HIV感染者，以及多次進行賣淫活動的事實。另據查明，阿雨本是男兒身，他通過變性手術後，到公安機關作了性別更正。

法院審理認為，被告人阿雨無視國家法律，明知自己患有嚴重性病不顧重大風險從事賣淫行為，已構成傳播性病罪，被判處有期徒刑1年，並處罰金人民幣5000元。

公訴機關指控其犯罪的事實清楚、證據確實、充分，指控的罪名成立。最終，恩平法院綜合考慮被告人阿雨的犯罪事實、性質、存在自首等情節、對於社會的危害程度和認罪態度後作出上述判決。