　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想要你頂我！女導遊戀上人夫「激戰15回」　不甘淪小三挑釁正宮母

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲翁姓女子偷情自己的主管，事件曝光後她因難以接受，還跑去私訊正宮母親。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

翁姓女子與自己的主管大談辦公室戀情，期間還發生多達10至15次性行為，不過因主管已為人夫，事情曝光後翁女相當崩潰，除了跑去正宮住處樓下哭喊叫囂，甚至還傳訊給正宮母親「妳知道妳的女婿對不起您女兒嗎？」，氣得正宮上法院提告。新北地院一審判翁女須賠償30萬元；二審加重改判賠40萬元。全案確定。

翁女與榮姓主管2018年9月在臉書上開始偶有聯繫，原先僅互相分享訊息、按讚，後來2人漸漸產生情愫，2019年6月底開始交往。由於翁女在旅行業擔任導遊，經常帶團出國，短則6至7日、多則10至13日，故她都會將住家備份鑰匙交給榮男，讓榮男平日能過去幫她稍加看顧。至於翁女沒有上班的休息日，榮男也會去她住所與她發生性行為，次數多達10至15次。

法庭上榮妻主張，小三翁女在知道自己愛上人夫後，不僅不知反省，反而還於2019年9月間至警局亂報案，干擾她生活，鬧得警察誤以為她家出事，過沒多久，她就在臉書見翁女昭告天下「榮男在外交往女友一年」等語，當晚更直到她住處樓下哭喊叫囂，死都不肯離開。

榮妻痛訴，翁女行徑實在誇張，甚至還找上她母親，開門見山直問，「請問妳知道妳的女婿對不起您女兒…在外面交往一年的女朋友嗎？」表示希望榮男能離開家庭，回心轉意與她生活。

法院審理時，翁女辯稱不知道榮男已婚，所以才會公開曬恩愛，每次出團都從國外寄明信片向榮男告白「我一直很愛你」、「你的戀情要世紀大公開了」、「要告知全世界我好愛你」，強調自己倘若真的跟人夫交往，怎麼敢如此高調。

翁女坦言，她會得知榮男已婚，是因為有次她生日時要求對方外宿陪伴，遭拒後逼問之下，榮男才坦承尚未離婚，甚至要求她繼續安靜低調交往，她因不願意，才決定將此事公開，怎料，榮男之後就開始閃躲、避不見面。

法官勘驗相關證據發現，翁女曾傳訊榮男，「我要你頂我！很用力」、「我公公，我想要你一直X我」、「阿北…年紀大了能力有限的」，就此認定2人關係已超越一般男女朋友間的交往，最後經衡量雙方財力後，判翁女須賠償正宮40萬元。全案定讞。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

小三童遭「阿公」侵犯崩潰求救　嬤冷回：看妳可愛所以逗妳

喜酒吃一半帳篷被吹掀！蘭嶼11級風雨新人宴客　親友：正常啦

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

ET快訊
女導遊戀上人夫「激戰15回」：想要你頂我　不甘淪小三挑釁正宮
強度直逼冷氣團「急凍13°C」最冷時間曝　北台灣雨還要下一周
生日有「這2個數字」　和牛套餐買一送一
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男拿母親當出氣筒　無視保護令斷腿骨...25hrs毆母13次害命

想走30km回家！雲林男彰化求職無分文　警包吃贈車票：到了報平安

雲林婦遭貨車撞倒：我沒事　筆錄時臉色慘白急送醫「肋骨斷3根」

「會計界柯南」告大同誣告　與林郭文艷大和解當庭「解任律師」

行政執行署桌遊來了！不用寒窗10年　人人都能成為「王牌執行官」

你不是我的菜…粗工愛上彩券行女店員告白遭拒　當場翻桌下場曝

想要你頂我！女導遊戀上人夫「激戰15回」　不甘淪小三挑釁正宮母

網紅諷「一群輸卵管」挨控性騷！北市府要上訴　護理師怒：應撤回

三重警9天告發931件重點行車違規　這3種鐵定抓千萬不要犯

拚生子險丟命…正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆嗆：沒盡妻子責任

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

屏東男拿母親當出氣筒　無視保護令斷腿骨...25hrs毆母13次害命

想走30km回家！雲林男彰化求職無分文　警包吃贈車票：到了報平安

雲林婦遭貨車撞倒：我沒事　筆錄時臉色慘白急送醫「肋骨斷3根」

「會計界柯南」告大同誣告　與林郭文艷大和解當庭「解任律師」

行政執行署桌遊來了！不用寒窗10年　人人都能成為「王牌執行官」

你不是我的菜…粗工愛上彩券行女店員告白遭拒　當場翻桌下場曝

想要你頂我！女導遊戀上人夫「激戰15回」　不甘淪小三挑釁正宮母

網紅諷「一群輸卵管」挨控性騷！北市府要上訴　護理師怒：應撤回

三重警9天告發931件重點行車違規　這3種鐵定抓千萬不要犯

拚生子險丟命…正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆嗆：沒盡妻子責任

袁詠琳爆：她很有搞頭　丁噹驚遭跟蹤「爬窗跳進室內」當場嚇傻

記者舉報有人買凶！　距離1.5萬km老夫妻「意外逃死」主使竟是她

首爾新冠患者激增！市府蓋「方艙醫院」搭建貨櫃屋...緊鄰幼稚園

女星「新冠肺炎報告出包」險滯留！　怒罵檢測機構：不靠譜

蔡英文LSE博士再被疑造假　總統府公布校方聲明怒斥假消息

碰觸神祕地帶！熟睡柯基變「發動歐兜賣」　網笑：小短腿加速器

中央大學個人申請重視「備審」　機械系、地科系書審占7成

新北新莊本土登革熱演變為群聚案！確診個案同住家人也中鏢

誠品公布2020「憂鬱症主題」出版量增70%！2022插旗新店1.8萬坪

「小姨子住主臥」老婆1原因逼同住！竹北哥買新房氣炸：吞不下

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

社會熱門新聞

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

雲林女「性」工作者染愛滋　驚人病毒量破百萬

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

新竹邱聖哲中橫失蹤33天！母下跪磕頭哭　姐：根本他殺

父子偷電挖礦　一年耗1300萬度電

彰化女童失蹤12年　媽帶她躲高雄軟禁

即／高雄205兵工廠鋁粉閃燃！3官兵遭炸傷

軟禁套房內部曝！彰化女童12年沒出門

即／納骨塔暗夜惡火　大量臭煙飄南高

國道4車包夾砂石車275秒！警察要辦了

竹聯幫寶和會「幕後老大」落網

高雄運將燒死　警驚見「遺體仍繫安全帶」

性騷巧克力風波一次看！

更多熱門

相關新聞

主管嚴禁員工交談！網超羨慕：缺人嗎？

主管嚴禁員工交談！網超羨慕：缺人嗎？

每間辦公室的文化、潛規則都不盡相同，一名網友發文表示，他們公司的主管相當嚴肅，規定員工在上班時間不得交談，否則就會被痛罵一頓；正因如此，所以公司同事都壓力很大，若要部門聚餐，大家也會因生疏而不想到場，「有人公司也是這樣嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，其中還有網友反而羨慕這樣的規定。

小三挨告秀內幕照「兩女侍一夫」喊冤：交換伴侶

小三挨告秀內幕照「兩女侍一夫」喊冤：交換伴侶

副教授偷吃已婚護理師　軍官夫聽聲崩潰

副教授偷吃已婚護理師　軍官夫聽聲崩潰

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

老公叫女員工「去尿尿」…她一聽崩潰抓姦

老公叫女員工「去尿尿」…她一聽崩潰抓姦

關鍵字：

明信片導遊主管偷情正宮母

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

更多

最夯影音

更多
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面