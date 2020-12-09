想要你頂我！女導遊戀上人夫「激戰15回」　不甘淪小三挑釁正宮母

▲翁姓女子偷情自己的主管，事件曝光後她因難以接受，還跑去私訊正宮母親。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

翁姓女子與自己的主管大談辦公室戀情，期間還發生多達10至15次性行為，不過因主管已為人夫，事情曝光後翁女相當崩潰，除了跑去正宮住處樓下哭喊叫囂，甚至還傳訊給正宮母親「妳知道妳的女婿對不起您女兒嗎？」，氣得正宮上法院提告。新北地院一審判翁女須賠償30萬元；二審加重改判賠40萬元。全案確定。

翁女與榮姓主管2018年9月在臉書上開始偶有聯繫，原先僅互相分享訊息、按讚，後來2人漸漸產生情愫，2019年6月底開始交往。由於翁女在旅行業擔任導遊，經常帶團出國，短則6至7日、多則10至13日，故她都會將住家備份鑰匙交給榮男，讓榮男平日能過去幫她稍加看顧。至於翁女沒有上班的休息日，榮男也會去她住所與她發生性行為，次數多達10至15次。

法庭上榮妻主張，小三翁女在知道自己愛上人夫後，不僅不知反省，反而還於2019年9月間至警局亂報案，干擾她生活，鬧得警察誤以為她家出事，過沒多久，她就在臉書見翁女昭告天下「榮男在外交往女友一年」等語，當晚更直到她住處樓下哭喊叫囂，死都不肯離開。

榮妻痛訴，翁女行徑實在誇張，甚至還找上她母親，開門見山直問，「請問妳知道妳的女婿對不起您女兒…在外面交往一年的女朋友嗎？」表示希望榮男能離開家庭，回心轉意與她生活。

法院審理時，翁女辯稱不知道榮男已婚，所以才會公開曬恩愛，每次出團都從國外寄明信片向榮男告白「我一直很愛你」、「你的戀情要世紀大公開了」、「要告知全世界我好愛你」，強調自己倘若真的跟人夫交往，怎麼敢如此高調。

翁女坦言，她會得知榮男已婚，是因為有次她生日時要求對方外宿陪伴，遭拒後逼問之下，榮男才坦承尚未離婚，甚至要求她繼續安靜低調交往，她因不願意，才決定將此事公開，怎料，榮男之後就開始閃躲、避不見面。

法官勘驗相關證據發現，翁女曾傳訊榮男，「我要你頂我！很用力」、「我公公，我想要你一直X我」、「阿北…年紀大了能力有限的」，就此認定2人關係已超越一般男女朋友間的交往，最後經衡量雙方財力後，判翁女須賠償正宮40萬元。全案定讞。

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