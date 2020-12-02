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上司逼出差「睡同間房」同事密報！菜鳥妹淚崩：第一次害怕明天到來

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▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO是社會新鮮人，剛踏入職場一個月，不料隨即遇上窘境...（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

中南部一名年輕女網友發文求救，稱她剛到新公司一個月，好不容易迎來第一次出差，但同行的男主管、老闆兒子只訂了一間雙人房。女會計發現後，立刻私下提醒她要小心，但原PO仍不知該不該照常出差，最後求助廣大網友意見，總算順利脫險，在網上引發熱議。

原PO上月30日在Dcard發文表示，她今年剛畢業出社會，不幸碰上疫情，早前面試9家公司，不是不喜歡，就是條件或環境不好，讓她有一陣子很低潮，好不容易1個月前找到一間很喜歡的公司，薪水待遇、福利和制度都很不錯，所以她格外珍惜這份得來不易的工作。

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原PO說，她進到公司後，由一位男主管帶領，對方斯斯文文、對人很客氣，是老闆的兒子，所以她每天戰戰兢兢，上班也很努力學習。上禮拜，男主管說12月初要去北部出差，客戶是知名品牌廠商，會先訂好高鐵跟房間，要帶原PO一起去；她一聽馬上開心答應，不料卻是惡夢的開始。

▲▼上司逼出差一間雙人房！年輕妹淚崩求救「第一次害怕明天到來」。（圖／翻攝自Dcard）

▲女會計協助訂房起疑，私下提醒原PO小心。（圖／翻攝自Dcard）

出發前幾天，男主管請女會計幫忙訂房，但女會計一看覺得不對勁，偷偷將訂房明細傳給原PO，「主管只訂了一間雙人房，還說會讓妳睡床、他去睡沙發」。儘管女會計當下曾詢問，「公司又不是沒錢，幹嘛只訂一間？」但男主管回答「她（原PO）說可以」。

原PO一聽很錯愕，立刻駁斥「我才沒有，怎麼辦！」女會計則提醒，當天可以裝病或請假，或考慮一天內來回，務必小心。不過，男主管曾說過晚上要跟客戶應酬，不太可能一天來回，讓原PO相當為難。

▲▼上司逼出差一間雙人房！年輕妹淚崩求救「第一次害怕明天到來」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼女會計建議裝病或請假，但原PO相當為難。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼上司逼出差一間雙人房！年輕妹淚崩求救「第一次害怕明天到來」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO難過地說，她一時很難消化這些事，走在回家路上不爭氣地哭了出來，「我真的很愛這份工作，也很把握每次可以成長的機會，可是為什麼遇到這種事！我不知道要怎麼辦…主管又是有權有勢，第一次這麼害怕明天到來」。

許多網友看完紛紛留言，「懂你的心情，但這樣的主管，就算這次逃過了，以後還是要相處」、「沒必要同一間！孤男寡女，不是要多想，但也不要落人口舌」、「記得要找人來接你，不要自己搭車離開」、「花點錢住外面！這也是方法」、「投靠附近親友」、「叫朋友假裝是你親戚打來，實際在外訂房」、「真的不要，而且傳到公司同事耳裡也不好！」

文章一出，很快登上熱門版面，不少人卡位等原PO報平安。對此，原PO也三次回覆、更新原文，決定採納網友們的意見，先說晚上有朋友找，再趁機溜出去，待出差結束再提離職，「雖然覺得很可惜，但主管給我感受真的太差，待不下去，晚點再上來跟大家報平安！」

▲▼上司逼出差一間雙人房！年輕妹淚崩求救「第一次害怕明天到來」。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們紛紛給出建議，甚至卡位等原PO報平安。（圖／翻攝自Dcard）

不過，原PO二更時指出，她不想因為上司還賠錢住外面，也擔心被發現在外面自住，場面會很難看，所以決定求助親友，無奈沒有朋友住在附近，也不想讓家人擔心。最後幾經考慮，原PO跟哥哥坦承一切，所幸哥哥立刻請女友協助收留一晚，還霸氣地說「我養你沒關係，不要怕沒錢，馬上離職！」

原PO說，可能很多人會覺得為什麼不跟公司抗爭，明明是對方豬哥，但以現實跟法律面來說，對方只是訂了一間房，還沒實際對她怎樣，一切都只是個人假設，所以告發也是徒勞無功，現在只盼可以全身而退，後續將用郵件走完正式離職程序。至於好心的女會計，其實兩人是同學關係，平時就互相關照，很感謝她及時提醒。

原PO補充，起初很擔心發這種文會被罵，但最後還是想詢問大家想法，畢竟第一次遇到真的很不知所措，「我承認自己一開始很膽小懦弱，被大家責罵也是應該的，也感謝大家罵完還是給我意見，希望大家遇到跟我一樣狀況能勇敢應對，不要像我一樣害怕失去工作，而沒有馬上決定保護自己！」

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