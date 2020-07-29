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Photoshop on iPad更方便了！增二大功能影像選取更精確

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▲▼Photoshop on iPad。（圖／Adobe提供）

▲Photoshop on iPad旋轉畫布功能。（圖／Adobe提供）

記者邱倢芯／台北報導

Adobe稍早宣布推出Photoshop on iPad二項新功能—調整邊緣筆刷工具（Refine Edge Brush）和旋轉畫布功能（Rotate Canvas）。透過調整邊緣筆刷工具，Photoshop就能在iPad上展現出高度精準的影像選取以及控制能力，配合觸控筆和觸控操作，在處理頭髮、動物皮毛等最棘手的主體時以能夠以精確的像素選取獲得逼真的效果。而旋轉畫布功能則是Adobe致力為Photoshop研發符合獨特人體工學的觸控界面的又一次體現。

▼Adobe認為，在Photoshop on iPad增加調整邊緣筆刷工具，可提升Photoshop的主體選取效果。（圖／Adobe提供）

▲▼Photoshop on iPad。（圖／Adobe提供）

Adobe認為，調整邊緣筆刷工具提升了Photoshop的主體選取效果，用戶可以精準地調整棘手選取範圍的邊界，並在頭髮或動物皮毛等柔軟區域的細節部位以筆刷工具進行精細的微調，提升影像的逼真程度，並獲得專業的選取效果。

只需使用筆刷工具輕繪數次，無論主體具有銳利或柔軟的邊緣，是大量飛散的頭髮還是從複雜背景移除主體，皆能獲得令人滿意的效果。儘管Adobe針對iPad界面進行了少許微調，但這項功能的使用方法與桌面版Photoshop相近，並能產生相同的效果。

而在旋轉畫布方面，現在用戶可以用兩隻手指輕觸旋轉畫布，並在0度、90度、180度、270度固定。旋轉和固定功能均可在設定（Settings）的Touch Menu打開或關閉。

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