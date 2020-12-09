屏東阿北改名擔心黃泉路遇父母「不孝」　改回原名收身分證落淚

▲屏東縣枋寮戶政所佳冬辦公室人員戴愛梅和李燕玲服務到家，幫楊姓老翁改回原名，讓他感動流淚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「謝謝妳們幫我改回原姓名，他日在黃泉與父母相見時，才不會愧對父母！」82歲的楊姓老翁，日前微顫的手拿著嶄新的國民身分證，不斷感謝枋寮戶政所佳冬辦公室戶政人員戴愛梅及李燕玲親自到府服務替他改名，讓他了斷一直懸掛的心事。

屏東縣佳冬鄉行動不便的楊姓老翁，於20年前曾申請改名過，年過八旬後轉念，認為出生時的姓名是父母用心命名，自己卻自認運勢不順而更改名字，擔心日後與父母在黃泉相遇時，不知如何交待，遂想改回原姓名，也是薄盡孝道。

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楊妻於11月23日至枋寮戶政所佳冬辦公室欲替楊先生申辦改名，但礙於申請改名案件需本人親自申請，當下無法辦理，枋寮戶所佳冬辦公室戶政人員知道楊先生的情形後，立即主動表示可以受理到府服務。

隔日一早，戶政人員戴愛梅和李燕玲即携帶行動化載具到他家，經查調資料核對身分無誤後辦理完畢，並將嶄新的國民身分證送給他。

楊先生顫抖的手接過新穎的國民身分證，一看到身分證姓名重回原先父母所取用之姓名後眼角泛光，喜悅之情溢於言表，直言道不再滿懷虧疚之心面對父母了對於戶政人員熱心協助，頻頻點頭致謝。

民政處表示，依姓名條例第9條第2項申請改名以三次為限，楊先生20年前曾改名一次，此次回復原姓名屬於第二次改名，戶所同仁積極主動為鄉親解決問題表示嘉許，並勉勵第一線同仁繼續秉持同理心，以熱心便民的精神全力以赴，這就是最溫暖的服務。