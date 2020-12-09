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巷口鄰居大變身！呷尚寶改裝掀橘黑風潮　網美瘋打卡「好拍又好吃」

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▲▼ 早餐店

▲你準備好迎接呷尚寶全新「橘黑風潮」了嗎？（圖／V仔說1你說2授權提供）

消費中心／綜合報導

台灣人好幸福！起床第一件事就是到熟悉的早餐店坐下來，各式吐司、蛋餅、漢堡任君挑選，再搭配一杯熱熱的咖啡或奶茶，準備迎接嶄新的一天。近日在IG、Facebook上出現一間「純黑系」早餐店，讓不少網美都瘋打卡上傳，原來是大家熟悉的好鄰居「呷尚寶」注入新意，以橘色搭配時尚黑， 將店內裝置、餐點包裝全部翻新，溫暖的淺色木紋桌椅讓人感到放鬆，兼具溫馨、活力與時尚感的新裝潢讓人眼睛為之一亮！還沒體驗過新店面嗎？現在就跟上網美腳步，一起揭開「呷尚寶橘黑風潮」的神秘面紗。

原先大家熟悉的呷尚寶以明亮、簡單的橘色系裝潢為主，搭配LOGO上充滿活力的J寶超人，在巷口傳出陣陣香氣吸引大家上門光臨。這次呷尚寶特別將原先的品牌橘色搭配上時尚黑，從外觀、椅子到文化石牆面，打造成全新工業風格，身為專業網美的小孟一到店內就無法停止手機狂拍，不斷大喊，「從牆面、早餐都超好拍，我一個也不放過」。

▼連原先熟悉的飲料杯也重新設計，拿在手上超好拍。（左圖／小孟授權提供；右圖／主持人-Yumi授權提供）

▲▼ 早餐店

V仔也說，每次到外縣市工作決定一天心情的關鍵就是「早餐吃什麼」，前陣子她到高雄時就被呷尚寶全新風格的工業風設計給驚艷，從落地窗、高腳桌椅、沙發區每個角落都超好拍，再配上全新升級的100%阿拉比卡咖啡豆，光是拿著質感黑色杯就非常加分，最重要的是櫃台工作區和座位區是分開的，吃完身上也不會有任何油煙味，整個大加分。

而凱莉給點力在前往台南旅遊的過程中，受到小孟、V仔推坑，決定也要發揮新聞人「實事求是」的精神，親自來看看呷尚寶全新工業風的店內裝潢有多厲害，一到店內就被明亮的工業風設計給驚豔，給人和舊式傳統早餐店昏暗的光線不同。除了裝潢外，豪邁的凱莉也請店員直接推薦套餐，一口咬下「豬排陽光堡」就被口感扎實的麵包、有層次的內餡給嚇到，最後配上全新升級的100%阿拉比卡咖啡豆咖啡，替這次的網美早餐店之旅劃下完美句點。

▼被同事推坑，凱莉也替全新改裝的呷尚寶打出很高分數。（圖／凱莉給點力授權提供。）

▲▼ 早餐店

▼全台各地都有全新的「橘黑風潮」（圖／主持人-Yumi U提供）

▲▼ 漢堡

千萬別以為全新的「橘黑風潮」只有在大城市才有，其實全台各地幾乎都有全新風格的概念店可以「瘋狂打卡」，像是主持人Yumi就在埔里發現新天地，在時尚的裝潢跟美味的餐點下，一坐就不小心超過一個多小時，還鄭重宣布「同學朋友早上聚餐首選就是這！」。

此外，像是不少網美、主持人也都紛紛到全台各地的「新店」用餐，紛紛被呷尚寶的「橘黑風潮」給驚豔，在網路上掀起一股全新打卡景點。這次呷尚寶從裝潢、餐點到咖啡，將大家最熟悉的味道留住後升級，再注入屬於年輕世代獨有的態度，如同每天用心準備早餐一樣將老品牌的魅力再次展現，讓大家能在全新的「橘黑風潮」下繼續細細品嚐美味早餐，更讓網友們大大稱讚的是「改裝的呷尚寶將廚房、用餐區分開」，內用餐點完全不會沾到油煙味，十分貼心！

▼全新改裝的呷尚寶將廚房、用餐區分開，完全不會沾到油煙味。（圖／Emma 萱授權提供）

▲▼ 早餐店

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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