制裁14名人大常委會副委員長　陸外交部：美方行為瘋狂惡劣

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責中方依法制定和實施香港國安法，宣佈美方將對中國14名全國人大常委會副委員長實施制裁。對此，中國外交部發言人華春瑩今（8日）表示，對於美方無理、瘋狂惡劣的行為表示強烈譴責，並強調「針對美方惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制。」

記者會一開始，華春瑩首先宣讀外交部發言人就美方藉口涉港問題宣佈制裁中國全國人大常委會領導成員的談話。針對美方行徑嚴重違反國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係。中國政府和人民對美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑表示強烈憤慨，並予以強烈譴責。

華春瑩強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉。中國全國人大常委會根據中國憲法制定香港國安法，依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，這完全是中國主權範圍內的事情。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

美方對中國全國人大常委會副委員長進行「制裁」，華春瑩進一步指出，「這充分暴露了美方干涉中國內政、搞亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心。美方倒行逆施，只會進一步激起包括香港同胞在內的14億中國人民的強烈憤慨。」

最後，華春瑩強調，我們要正告美方，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。中方強烈敦促美方立即撤銷錯誤決定，停止干涉中國內政，不要在危險和錯誤的道路上越走越遠。「針對美方惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。」

據了解，美國財政部所公布新一輪制裁名單中其中包括14名中國全國人大常委會副委員長。包含蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更依．明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華及張春賢。

未來，被禁止的中國官員以及相關直系親屬禁止入境，在美資產將被凍結。蓬佩奧先前直言，這是對要為破壞香港民主的「無恥行徑」負責的人士進行究責。