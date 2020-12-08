成大女研究生遭「抹布塞口猥褻」亡！媽崩潰住院　校方640萬和解

▲林男遭判無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林昱萱／台南報導

清潔工林榮富日前誘騙24歲成大女研究生，到諮商室對其強行猥褻，不僅將抹布塞入對方口中，之後還掐死對方棄屍在沙發下。刑事部分上訴到最高法院後，被判無期徒刑定讞，而民事部分，台南地院日前則判他須賠償557萬餘元。

女研究生的媽媽主張，一家四口經濟雖非寬裕，但平安圓滿，兩人含辛茹苦差栽培女兒讀到成大研究所，正值花樣年華，成績斐然前途不可限量，將來若從事教職，不計算退休金月薪總值可達2700多萬元，而單純上進的她在理應安全的校區準備論文，卻遭到清潔工誘騙踏上絕路。

女研究生家屬指出，女兒遇險過程未明，自己本就有憂鬱症，病情更是因此雪上加霜，甚至還需要住院治療，每逢母親節、女兒生日、案發月日、都讓她痛不欲生，而身為一家之主的父親，向來體健，但因為硬吞傷悲，身心也受到巨大折磨，每天都要吃藥，到2019年春節前夕終於再也受不了，現在也須接受身心科治療。

家屬指出，愛女生命無價，但兩人精神上所受到的痛苦，無法言喻，本應各求償1200萬慰撫金，但因為成大已用642萬8924元，與兩人達成和解，因此扣除該部分後，向被告求償278萬5538元的精神撫慰金。對此，林男的辯護人主張，林男領有身心障礙證明，月收2萬餘元，與被害人生前並無仇恨，請求之撫慰金過高，且在成大已經填補損害之後，亦不得再向林男主張，否則會有超額賠償問題。對此，台南地院審理後，林男應給付被害者父母各278萬5300元。