北市外送餐員車禍1年2107件1人身亡　肇事2大熱點曝光

▲北市警方鑒於外送餐員車禍頻傳，目前派員到各業者加強交通宣導訓練 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警交通大隊統計，目前雖然北市車禍事故每10萬人口死傷人數全台各縣市最低，為持續強化外送事故防制成效，市警局從2019年10月1日起於道路交通事故新增「外送平台」註記，藉此分析外送員交通事故發生原因、並研擬防制對策。警方統計，2019年10月至2020年10月間，送餐員車禍意外發生2,107件、造成1名外送員死亡、926人受傷。

根據交通大隊分析統計，發現機車送餐員肇事特性年齡層以30-39歲最多、18-25歲次之，肇事原因主要為未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控為主、肇事熱區以台北市大安區、中山區最多，肇事熱點為仁愛路與敦化南路口、市民大道與復興南路口發生最多。

警方為加強外送員交通安全，北市警交通大隊特別派警員參加各業者舉辦外送員安通安全講習課程，指派交通事故處理實務資深員警，分享外送員交通事故案例宣導，並分享交通違規執法現況，提醒外送員防禦駕駛及守法觀念，才能保護自己也保護其他用路人。

交大警方亦指出：「台北市外送平台業者管理自治條例」目前規範業者對於新加入之外送員，應提供交通安全教育訓練課程，北市警交通大隊將持續配合投入宣教人力，加強其交通安全暨防禦駕駛觀念。

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