白衣少女肉搏男住持！嬌小個頭出拳狂毆　打爆中年方丈

▲男住持與白衣少女的家人發生糾紛。（圖／翻攝自Facebook／霍克新聞社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

泰國社群網站近日瘋傳一段影片。一名身穿白衣、白褲的少女大戰寺廟住持，雖然少女身軀嬌小，但打起架來頗有男子氣概，賣力的肉搏一度讓穿著橘色道袍的住持招架不住。

根據泰國媒體T News報導，這起衝突事件疑似是與寺廟有糾紛所引發，穿白衣褲少女的家人一行人到寺廟找住持理論，雙方一言不合，穿橘色道袍的住持與少女展開肉搏，站在一旁錄製的男子一邊錄製影片，一邊對於前來勸阻的人說，「請不要干擾，這名和尚摸我女兒的胸部，我女兒的脖子都泛紅了，這件事情必須在法庭上結束。」

▲少女力氣不輸住持。（圖／翻攝自Facebook／霍克新聞社）



從影片可見，少女一家人向穿橘色道袍的住持理論，不過住持一心想要上前阻止一旁的男子錄製，這時她趕緊拉著對方，而住持也不省油的燈，將她摔倒在地，但她不甘示弱的站起來，很快就壓制著對方，雙方「一來一往」直到另外一名金髮女子也加入「戰爭」，拉住住持的手，也阻止少女再度回擊。

目前尚未知雙方起衝突的原因，少女的家人則不斷喊著要報警處理。不過網路媒體《霍克新聞社》卻打臉說，請把注意力放在白衣少女身上，千萬不要讓這個家庭的所有人進入寺廟，因為存在非常多的問題，他們試圖對僧侶們進行毀謗、傷害，作為勒索的籌碼。