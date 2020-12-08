可攔截太空目標！俄羅斯點名：中國想買「S-500防空系統」

▲俄羅斯點名中國就是有意願購買S-500防空系統的買家。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

由俄羅斯研發的S-500防空系統，是全球第一款有能力對抗太空目標和高超音速武器的防空系統，俄羅斯技術集團總裁近日透露，已有國家表態有意願購買。雖然沒有具體表示買家是誰，但是俄媒已經點名，中國就是買家。

俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄羅斯技術集團總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）表示，最新的防空飛彈防禦系統S-500在列裝俄軍完畢前不會用於出口，需先供給自己的部隊，然後再出口。目前談出口還為時過早。

切梅佐夫表示，有些國家有意採購俄羅斯S-500，具體是哪些國家還不能透露，但這其中包括那些已經「從我國採購S-400的國家」。

現在全球已經裝備S-400的國家，只有中國跟土耳其，印度則是已經簽署採購合約。

▲S-500性能甚至超越以色列「大衛投石器」（David's Sling）防空系統。（圖／路透社）



美國《軍事觀察》（Military Watch Magazine）網站，排列出全球最先進的5款多用途防空飛彈，S-500也被評為全球最先進的防空系統，甚至領先美國雷神公司和以色列國防部聯合研發的「大衛投石器」（David's Sling）防空系統。

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