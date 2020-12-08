　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

文／中央社記者黃國芳嘉義市7日電

在韓國攻讀博士的曾以琳日前遭酒駕撞死，親友連署向韓國總統府青瓦台請願突破門檻；她的父母對韓國7日的回應，充滿無力感，希望繼續連署，讓韓國正視並承諾改善酒駕情況。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒正值青春年華，卻慘遭酒駕肇事者撞死。（圖／曾慶暉提供）

▲曾以琳赴韓攻讀博士，卻遭酒駕撞死。（圖／曾慶暉提供，下同）

衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的28歲女兒曾以琳11月6日在首爾街頭遭酒後駕車者闖紅燈撞死，親友11月23日在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，希望當局加重酒駕刑責，5天內就達到20萬人連署門檻。

韓國行政安全部警察廳次長宋敏憲7日透過影片代表政府回應，除對這次事件表達遺憾外，也說明經警方調查，肇事者事發時已達到應吊銷駕駛執照的爛醉狀態，警方11月19日依特定犯罪加重處罰等法律規定，以危險駕駛致死罪將肇事者移送檢方查辦。

曾慶暉說，對於韓國政府的官腔回應，內心除了充滿無力感，也只能尊重，與妻子石慶宇真的盡力了，也累了；雖然無權干涉韓國政府加重酒駕刑責修法部分，但女兒不能白白地犧牲，希望連署可以降低韓國的酒駕情況，減少家庭因此而破碎。

▲嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉女兒在韓國遭酒駕駕駛撞死。（圖／曾慶暉提供）

▲曾慶暉與妻子至今仍無法接受女兒離世的事實。

石慶宇談到女兒的死，內心還是無法平復，語帶哽咽，她說，韓國7日出面回應的代表，只是行政安全部警察廳次長的身分，不是總統府青瓦台的高官，真的有點失望，希望韓國政府可以正視酒駕所造成多少家庭的破碎。

石慶宇指出，韓國最近嚴格取締酒駕，警察真的很辛苦，不過，若沒有修法加重酒駕刑責，未來酒駕肇事情形還是會繼續發生；女兒不能白白地犧牲，請願連署雖然已突破門檻，但連署直到23日才截止，希望大家繼續連署，讓韓國總統府青瓦台可以真正的重視，並承諾改善民眾酒駕情況。

對於韓國回應「肇事者將依現行法規可處無期徒刑或3年以上有期徒刑，不會因酒駕而減輕刑責，會依法給予嚴懲」，石慶宇希望韓國政府說到做到，民眾酒駕都要嚴懲，降低民眾因此而傷亡，女兒才不會白白地犧牲。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

獸性姨丈房內性侵！小女兒目睹全程　17年前「案外案」心酸曝光

高雄家犬路上竄出！女騎士撞上摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

國中妹網聊男大生！認識3天約花博廁所　媽媽一聽爆氣

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」 目擊者：碰一聲

高雄小媽媽馬桶產子！阿公拎孫「袋中裝磚」丟河中...5萬元交保

離譜畫面曝光！新北屁孩惡搞洗衣店…汽水喝2口「下秒倒入洗劑槽」

台南工人4樓電梯井墜下亡！沒戴安全帽…地板滿地血　遭勒令停工

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　「3張餐券消失」結局出爐！

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

艋舺青山宮鞭炮狂炸「居民崩潰」　3天陳情高達485件只開罰2.4萬

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

巧遇瘦弱小奶貓！全身毛快掉光 他暖心救援：讓牠健康幸福長大

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

獸性姨丈房內性侵！小女兒目睹全程　17年前「案外案」心酸曝光

高雄家犬路上竄出！女騎士撞上摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

國中妹網聊男大生！認識3天約花博廁所　媽媽一聽爆氣

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」 目擊者：碰一聲

高雄小媽媽馬桶產子！阿公拎孫「袋中裝磚」丟河中...5萬元交保

離譜畫面曝光！新北屁孩惡搞洗衣店…汽水喝2口「下秒倒入洗劑槽」

台南工人4樓電梯井墜下亡！沒戴安全帽…地板滿地血　遭勒令停工

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　「3張餐券消失」結局出爐！

台女遭酒駕撞亡「青瓦台連署破20萬」　父看韓警回應哽咽：失望

美眾院通過法案庇護受迫害港人！抗爭「重要人士」加速申請

LINE收訊填問券「星巴克保溫杯免費送」　官方發公告回應了

CBA／福建單場轟145分還輸球　胡瓏貿8分5籃板3助攻

台南凌晨「神秘白貨櫃車」壓馬路！超長破50公尺　路人傻眼

真惬意！桃園蘆竹大竹圖書館讀書　還可欣賞六股埤塘夜景

桃園消防局執行防疫醫療後送任務重　徐國勇、鄭文燦頒發獎勵金

探險隊闖10km超深「迷宮洞穴」　3男4女玩3天失蹤！搜救隊入洞找人

上個月是全球史上「最熱11月」　2020將排進最熱年份前3名

人夫懷疑妻子「偷吃公公」！做3次親子鑑定...竟毀了完美家庭

狗狗整齊排隊過馬路　胖黃金卡車縫驚訝倒退嚕

社會熱門新聞

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

高雄19歲女產嬰…阿公「袋中塞磚」丟河裡

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

畫面曝光！新竹男詭喊「有人追我！」狂衝跳百米崖

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

國中妹網聊男大生　認識3天約花博廁所

即／萬華砂石車碰撞腳踏車！騎士遭捲車底四肢全斷

千萬GT賓利擦撞併排違停小車　維修恐破百萬

姨丈性侵外甥女　小女兒全程目睹

女騎士撞上家犬摔車慘死　飼主賠125萬嘆：牠被撞

即／19歲小媽媽產子　檢方諭令外公5萬交保

即／「活埋3hrs」！新竹工人找到已成冰冷屍體

更多熱門

相關新聞

南韓房價飆漲！她頒24次打房政策卻黯然下臺

南韓房價飆漲！她頒24次打房政策卻黯然下臺

南韓總統文在寅4日大動作對內閣進行改組，撤換並提名新任4名部長，其中還包括2017年6月就任的國土交通部長金賢美（김현미），任期達3年6個多月，她是該中央部門成立以來首位部長，也是該部門在任時間最久的部長，儘管任內推動24次打房政策，欲改善庶民居住正義，然而卻反而使得首都圈、進而至全國各地房價、全租、月租價格接連飆漲，最後慘遭政府「犧牲」，以求挽回民心。

「全息玫瑰花」永不凋謝！

「全息玫瑰花」永不凋謝！

台女留學首爾遭酒駕撞死...南韓政府回應了！

台女留學首爾遭酒駕撞死...南韓政府回應了！

百歲人瑞確診新冠！南韓再添615例

百歲人瑞確診新冠！南韓再添615例

微醺更易釀大禍　4地點最常出現酒駕

微醺更易釀大禍　4地點最常出現酒駕

關鍵字：

韓國首爾青瓦台酒駕

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

快訊／高雄凱旋站外爆炸！計程車大火「1人死亡」

入冬最強冷空氣挑戰首波冷氣團

《我的婆婆》男星加入《俗女2》

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

TWICE新冠肺炎檢測「全員陰性」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面