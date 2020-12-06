「反送中」意象展覽台南展場外遭人丟雞蛋　警鎖定對象查緝

▲香港青團體「邊城青年」籌劃的「穿石Surmount台南篇／香港騷動年代—抗志」展覽，傳展場外遭人丟雞蛋，警方已介入偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

香港青年團體「邊城青年」，在台南市舉辦「反送中」意象展覽，6日上午傳出遭到不詳人士在大門外丟雞蛋，台南市警局一分局對此表示，已接獲報案展開偵辦中。

邊城青年於6日下午在媒體群組發布聲明表示，正在台南展出的「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」 展覽，於6日上午在展覽門外，遭到不詳人士丟雞蛋。該團體嚴詞譴責這種惡意破壞與恐嚇的行為，已報警處理。當時是展場準備開場的時候，展場人員發現門口已被不明人士丟雞蛋，還好沒有人受傷。

邊城青年發言人Justine表示，香港人在1個有言論自由的地方，以和平手法希望人們看見香港議題、但卻遭到針對，希望警方可以追查到底，確保當地香港人的安全。

轄區台南市警一分局指出，6日上午9時許接獲報案，東寧派出所已展開偵辦、並調閱案發地與附近一帶監視器，發現展場門外疑是5日深夜到6日凌晨之間遭人丟雞蛋，警方掌握到1名疑似在夜間涉案人的身影，警方正擴大追查，釐清涉案人身分，再通知到案說明。

據了解，「穿石Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽是由香港邊城青年等民間團體共同舉辦的香港「反送中」 運動意象展，6月間在台北開展後，已巡迴到台南東區台灣基督長老教會原圖書館，從9月中旬展到12月中旬。

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