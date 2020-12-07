高鐵會員TGo點數年底快到期　即起兌換伴手禮加50點就送熱咖啡

▲高鐵前一年度（2019年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵會員TGo部分點數將在年底到期，高鐵「點數365」平台精選17家知名品牌、142項伴手好禮，特別推出「好咖相伴」活動回饋高鐵會員。即日起至2021年3月2日，透過活動專區兌換任一伴手禮商品，再加50點即可兌換7-ELEVEN「精品熱美式」咖啡一杯（原兌換點數380點）。

高鐵前一年度（2019年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，特別提醒TGo會員敬請登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，儘早進行兌換，逾期點數將歸零。

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「點數365」平台不定期推出商品兌換點數調降優惠，例如近期「eminent 英倫風反摺包」兌換點數就由12645點降為6325點，降幅近一半；廣受上班族喜愛的7-ELEVEN的大杯熱美式、熱拿鐵，2021年1月12日前兌換點數也分別降為210點（原240點）、270點（原290點）。

▲即日起至2021年3月2日，高鐵推出「好咖相伴」活動回饋會員。（圖／記者李毓康攝）

即日起至2021年3月2日，高鐵也推出「好咖相伴」活動回饋會員，只要透過活動專區兌換任一伴手禮商品，再加50點即可兌換7-ELEVEN「精品熱美式」咖啡一杯活動專區兌換任一伴手禮商品，再加50點即可兌換7-ELEVEN「精品熱美式」咖啡一杯（原兌換點數380點）。

此外，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」首度推出聯名食品，包括高鐵聯名台塩海洋鹼性離子水、高鐵聯名點心麵-雞汁及高鐵聯名爆米花-焦糖口味與起司口味，即日起高鐵TGo會員也可透過「點數365」平台兌換。

2021年1月7日前，凡TGo會員憑點數兌換本次卡娜赫拉的小動物聯名系列商品，前1000名累計滿500點的會員即可獲得7-ELEVEN茶葉蛋乙顆，每位會員限兌換乙次，數量有限。

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