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東方神祕香氛　台灣之光擁全美40%市佔率　令人大讚：「真香！」

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▲▼SERENE HOUSE,香氛,台灣品牌,居家。（圖／SERENE HOUSE提供）

▲擁有舒適的居家空間，用獨特香氛營造出個性氛圍是關鍵。（圖／SERENE HOUSE提供，下同）

消費中心／綜合報導

人體的感官相當神秘，相較於視覺與聽覺，嗅覺經常是最難被意識到「正在作用」的一種感受，有很多心理學相關的研究都指出，嗅覺其實是人類連結情感與記憶的關鍵，因此我們常常會在聞到某一種氣味之後，聯想起某一段過去的回憶及伴隨而來的情緒，在家中擺放不同氣味的香氛成為現代人居家空間規劃的重點之一，現在也有許多特色空間會以獨特香氛營造空間氛圍，台灣品牌「SERENE HOUSE」以獨特的東方神秘風情擄獲美國人的心，根據品牌資料顯示，其所研發生產的產品，竟然在美國創下市佔率超過40%的香氛奇蹟，現在更從美國紅回台灣，擦亮台灣品牌的招牌。

台灣人有著無限的創意，突飛猛進的軟實力也成了令國人驕傲的台灣之光。以東方神秘氣息和豐沛創意聞名全美的香氛品牌「SERENE HOUSE」主打「平靜的力量」，令人有種沉澱心靈之感。SERENE HOUSE從早期專為歐美知名香氛品牌代工，到十年前自創品牌，推出各式獨具設計美學的香氛產品，攻佔歐美各大高檔百貨及商場，讓美國人讚不絕口。根據品牌資料顯示，目前包括品牌自身及代工的產品，已創下全美市佔超過40%的漂亮成績。

SERENE HOUSE與歐美共19個有機農場合作，萃取100%純天然植物精油，並以自有的設計及研發團隊，開發出眾多獨家設計的香氛製品，品牌表示，近年更致力研發「抗菌系列」，並推出主打「三大淨化力」的抗菌噴霧產品「PURE純淨抗菌噴霧」，抗菌、清潔、除臭一次搞定，並加入天然植萃，讓天然香氛帶給消費者安心的感受。

▲▼SERENE HOUSE,香氛,台灣品牌,居家。（圖／SERENE HOUSE提供）

SERENE HOUSE全新研發的PURE純淨抗菌噴霧，針對腸病毒、AB型流感、大腸桿菌等常見病菌都能有效消滅，並有四款天然純淨的氣味，「純瑰謐」的迷人花香調、「漫微薰」的舒緩草本調、「清乳香」的柔軟木質調，和「淨無味」的清新空氣感。不同於化學成分製成的產品， 「PURE純淨抗菌噴霧」產品說明指出，該噴霧成分單純，「以純水製成，內含豐富的活性氫氧離子，並經第三公正單位SGS、INTERTEK及長庚大學新興病毒感染研究中心檢驗。」天然無刺激性的成分，讓家中成員都能安心使用，就算家中有毛寶貝也不怕。

品牌進一步說明，「PURE純淨抗菌噴霧同時能有效分解油垢髒汙，靠活性氫氧離子成分，即刻包覆分解油汙，還能留下怡人香氣，讓做家事變得輕鬆又簡易。」除了面對比較難去除的廚房油垢不用刷半天，清潔完之後也沒有刺鼻的化學氣味，這也是PURE純淨抗菌噴霧最受到消費者喜愛之處。

此外，品牌表示經檢驗證實，「PURE純淨抗菌噴霧」的成分針對尼古丁、甲醛、氨具有99%去除率，也可有效驅除環境中因細菌滋生產生的異味，是抗菌、清潔、除臭三效合一的香氛噴霧。

▲▼SERENE HOUSE,香氛,台灣品牌,居家。（圖／SERENE HOUSE提供）

▲SERENE HOUSE也同步推出針對有毛孩家庭的「PURE純淨除臭噴霧」。

除一般居家款，SERENE HOUSE也同步推出寵物專用的PURE純淨除臭噴霧，呵護人與毛孩共享的居家環境，可以將噴霧使用在物體表面再擦拭，適用寵物便盆、尿墊、睡窩床鋪、玩偶玩具、配件衣物、碗盆餐具等毛孩的各種日常用品，或可倒入水中，清洗寵物的衣物、配件等，加強抗菌除臭。

來自東方的神祕香氛力量，SERENE HOUSE用最PURE的純淨芬芳飄香全世界。現在，更要讓這份天然芬芳充斥你的家居生活，SERENE HOUSE的「PURE純淨抗菌噴霧」，讓每一口呼吸，都充滿純淨力量。

SERENE HOUSE►►►https://bit.ly/3qcTOWM

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