親子打卡點　2020年101信義區耶誕燈飾全收錄！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

愛替小朋友拍下生活紀錄的家長有福了！除了與迪士尼合辦的「新北耶誕城」外，現在台北市信義區有「耶誕奇幻之森」，自2020年11月26日到2021年1月4日止，從市政府、101，延伸到整個百貨商圈，滿滿的燈飾與特色聖誕樹，我整理了20個特色打卡點，一起帶孩子拍美照吧！

本次路線從台北捷運「市政府站」3號出口開始！（聲光秀影片請見：https://youtu.be/BPNd14apwxU）

1、信義微風聖誕樹

與捷運共構的百貨通道上，不只有國際時尚精品大牌，百貨大門前還有一顆聖誕樹，這顆聖誕樹好玩的點在於樹下的禮物，每一箱都有小精靈躲在裡面呢！

2、Bellavita寶麗廣場內：水晶球、冰屋

Bellavita一向給人濃濃的聖殿感，雖然很美，但難以親近，這次百貨在廣場中央設置聖誕造景，有美美的落羽松，還有可進入拍照的雪屋、水晶球屋。

3、Bellavita寶麗廣場外水池

有如莎莉賽隆拍攝的Dior廣告，大量垂下的燈飾與水池，有如閃閃發亮的星河～超美！

4、新光三越A4、A8、A9戶外大道

用燈飾連接起百貨間的通道，每年必拍！

5、香緹大道聖誕樹

新光三越A8與A11中的大型聖誕樹，每年都是必看重點，今年的聖誕樹「永續的共生」以白色與動物等大自然元素為主，每30分鐘會有一次小型聲光秀，整點還會噴出泡泡雪花哦！

別忘了樹下的大象是一定要拍的，但記得最佳身教，不要觸摸哦！

6、星願森林

在「永續的共生」聖誕樹對面，A9春水堂前方樓梯的平台上，設有一個較小型的拍照佈景，裡面有大象、長頸鹿，非常有質感！

7、柏克金啤酒餐廳聖誕樹

面向香緹大道聖誕樹左轉，往松仁路走，這邊有顆隱藏版的桃紅色聖誕樹，正是柏克金啤酒餐廳架設的，這邊很暗，如果要拍照，記得帶燈哦！

8、遠百信義A13：空中燈廊、樂高聖誕樹、雕像聖誕造景

走回百貨區，A13有條美麗的空中燈廊。

一樓大廳有小朋友最愛的樂高聖誕樹！

9、Atre聖誕樹燈門

穿過威秀影城廣場，這邊是Atre！沒錯，東京隨處可見的Atre百貨，居然來台北設點，而且我完全不知道呢！（果然當媽了...）Atre前有片聖誕樹燈門，但不知道為什麼這邊超黑的耶，拍人臉要帶燈才夠喔！

樓下B1則有棵大樹造景，讓人彷彿置身與童話繪本中！

以及藝術人最愛的雕像聖誕造景～

10、Atre球形燈廊

就在聖誕樹燈門的前方～

11、Dior聖誕樹

我在生小孩之前，每年都與當時的男友（aka小孩的爸）來101拍聖誕合照，那時每個精品大牌都會推出爆美聖誕樹，而這次Dior聖誕樹的位置，正是以前Tiffany的專屬VIP席啊~

這次Dior…說是聖誕樹，但很像電影中的生命樹！很美，但體積有點小，只能說，疫情影響很大啊！

12、101前光雕燈廊

還記得2019年在台北市政府前展出的Lumiere燈節嗎？這個造景正是Lumiere風格！

雖然拍起來很華麗，但實體很短。

13、迷你奧斯汀

往信義路5段走，這邊有數個造景，打頭陣的就是堆滿禮物的迷你奧斯汀，我小時候這台車很流行，超想買一台的！

14、LOVE

101前的萬年打卡點！

15、Let’s Café水晶冰屋

跟Bellavita很像的造景，但真的有人拿咖啡進去喝，還灑在椅子跟地上…這到底是什麼家教啊！（無言）

16、皇冠拱門

公主夢女孩的必拍造景，不過這邊也是背光嚴重，帶個燈會好一點喔～

17、台灣特色燈廊

往市政府方面，我們轉進松智路，這邊有條燈廊，上面的燈飾都是台灣特色，像是101啊、小吃啊，挺可愛的！

18、擁抱燈門

就在台灣特色燈廊的盡頭，雙手圍繞的圖案，代表著溫暖與包容！

19、ATT 4 FUN

這邊有個科技版的雪橇可以拍攝，不過一樣有光線問題，記得帶燈喔！

20、彩樹燈飾

每棵樹上面都有不同顏色的燈飾，坐在樹下拍攝美照吧！

我們這代的父母真的很幸運，雖然整體經濟環境不如上一代，但擁有了更多免費或價廉的資源，可以輕鬆帶孩子共遊，這個聖誕節，您選擇到哪走走呢？不管去哪，與家人的美好回憶，都是最珍貴的人生禮物。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。