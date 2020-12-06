10天逾60移工確診「還有千人待期滿採檢」　指揮中心：檢疫所、醫院有壓力

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝 。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心針對印尼移工執行擴大採檢專案，目前已1,581人，總共40人確診，陽性率2.5%，現在還有1000多位印尼移工還在集中檢疫，都已經採檢過一次，之後離所會再採檢一遍。指揮中心醫療應變組副組長王必勝也坦言，集中檢疫所和醫院目前都有壓力。

王必勝今在指揮中心臨時記者會表示，因為陸續有印尼移工檢疫期滿前確診，指揮中心也指示擴大採檢，11/27採檢939位印尼移工，有23人確診，12/4採檢11/28到12/3檢疫所642位移工，有17位確診，這2次看起來確診比例相當高，10天就超過60多位移工確診。

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王必勝說，現在還有1000位印尼移工還在集中檢疫，都已經採檢過一次，之後離所會再採檢一遍，而目前醫院負壓病房目前也協助治療，所以集中檢疫所和醫院都有相當大的壓力。他也坦言，針對指揮中心暫緩印尼移工入境，是有必要性，希望有緩衝時間，讓集中檢疫所整備和消毒做得更好。

另外，目前還有135名患者住院治療中，其中有93位是印尼籍。陳時中表示，暫緩兩週印尼移工入境，指揮中心會檢討相關檢疫措施。