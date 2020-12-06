2020 ZEPRO RUN　安平戀愛廣場三度開跑

▲「2020 ZEPRO RUN全國半程馬拉松-台南場」，清晨在安平戀愛廣場三度起跑，來自全國近6千名跑者齊聚一堂參與路跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南府城運動之都不斷推動各項全民健康運動，「2020 ZEPRO RUN全國半程馬拉松-台南場」6日清晨6時半在安平戀愛廣場三度起跑，來自全國近6千名跑者齊聚一堂參與路跑，路線沿途經過美麗的台江濕地、四草大橋、安平遊艇碼頭等富有歷史文化的漁港景點，讓跑者感受濃厚海港風情。

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「2020 ZEPRO RUN台南場」路跑活動，立委林俊憲、陳亭妃、台南市議長郭信良、議員李啟維、蔡淑惠、盧崑福、呂維胤等人均出席全程為選手加油，與民眾一起在賽前暖身，感受起跑的熱血氣氛，充分感受市民們對路跑運動的熱愛。

主辦單位表示，第三次於安平戀愛廣場舉辦ZEPRO RUN路跑賽事，不僅是台南安平的迷人景緻與歷史韻味，更是回應台南人對於路跑運動的熱情與愛戀。用心規劃與佈置賽道上沿途的能量與水分補給、醫療救護、交通管制、機巡人員等，提供給參與活動的跑者們一個安全、盡興的路跑環境。

賽事共分為21公里半馬組、10公里路跑組以及3.5公里健康組三個組別。男子半馬組賽事由李偉正選手奪冠，女子半馬賽事則是由蘇娟儀選手拔得頭籌。本次賽事吸引近6000名跑友一同參與，防疫措施準確落實，於會場與入口處設溫度檢測站、提供酒精供跑友與大會工作人員消毒使用，並於會場內設置勤洗手之宣導加強防疫意識，讓每一位來參加活動的跑友都能安心參賽、健康完賽。

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