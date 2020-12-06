叫我「米王」！侯友宜加持　宜蘭嚴選冠軍米每公斤3.6萬天價拍出

▲新北市長侯友宜加持下，藍耀毅（右3）栽種的宜蘭嚴選冠軍米，拍出每公斤3.6萬元天價。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

打響宜蘭米名號，2019年宜蘭冠軍米北上拍賣是每公斤8,888元，但6日在新北市長侯友宜加持下，壯圍農民藍耀毅栽種的2020宜蘭嚴選冠軍米，拍出每公斤3.6萬元天價！得標者為旺旺集團，將買來做公益。而，2020宜蘭嚴選亞、季軍米分別被以每公斤1.5萬元、季軍米4,680元標下。這次拍賣所得總計511,800元將全數捐贈兩縣市弱勢團體。

種稻30年的宜蘭壯圍鄉50歲農民藍耀毅，勇奪2020年宜蘭嚴選冠軍，藍與宜蘭嚴選米亞軍楊來本、季軍楊清漢等人，6日在宜蘭縣長林姿妙陪同下，各以10公斤米到新北市拍賣，由林姿妙與新北市長侯友宜主持喊價，冠軍米拍賣時相當刺激，起標價每公斤10,500百元，首次喊價就跳到16,800元，接著一路以2,000及3,000元往上加價，最後，旺旺集團喊價以每公斤3.6萬6千標得標，創下台灣標售稻米的新天價。

2019年宜蘭冠軍米北上拍賣是每公斤8888元，而6日楊清漢栽種的季軍米是由1,680元喊價，最後每公斤4,680元由宜縣商業會得標；楊來本亞軍米4,680元喊價，遠東百貨以每公斤10,500百元標下。

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