　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

叫我「米王」！侯友宜加持　宜蘭嚴選冠軍米每公斤3.6萬天價拍出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新北市長侯友宜加持下，藍耀毅（右3）栽種的宜蘭嚴選冠軍米，拍出每公斤3.6萬元天價。（圖／記者游芳男翻攝）

▲新北市長侯友宜加持下，藍耀毅（右3）栽種的宜蘭嚴選冠軍米，拍出每公斤3.6萬元天價。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

打響宜蘭米名號，2019年宜蘭冠軍米北上拍賣是每公斤8,888元，但6日在新北市長侯友宜加持下，壯圍農民藍耀毅栽種的2020宜蘭嚴選冠軍米，拍出每公斤3.6萬元天價！得標者為旺旺集團，將買來做公益。而，2020宜蘭嚴選亞、季軍米分別被以每公斤1.5萬元、季軍米4,680元標下。這次拍賣所得總計511,800元將全數捐贈兩縣市弱勢團體。

種稻30年的宜蘭壯圍鄉50歲農民藍耀毅，勇奪2020年宜蘭嚴選冠軍，藍與宜蘭嚴選米亞軍楊來本、季軍楊清漢等人，6日在宜蘭縣長林姿妙陪同下，各以10公斤米到新北市拍賣，由林姿妙與新北市長侯友宜主持喊價，冠軍米拍賣時相當刺激，起標價每公斤10,500百元，首次喊價就跳到16,800元，接著一路以2,000及3,000元往上加價，最後，旺旺集團喊價以每公斤3.6萬6千標得標，創下台灣標售稻米的新天價。

2019年宜蘭冠軍米北上拍賣是每公斤8888元，而6日楊清漢栽種的季軍米是由1,680元喊價，最後每公斤4,680元由宜縣商業會得標；楊來本亞軍米4,680元喊價，遠東百貨以每公斤10,500百元標下。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」　他開槍怒轟

►雨炸宜蘭轟出「天坑」！蘇花武塔段半個車道消失...直下太平洋

►快訊／宜蘭一國中女學生從4F墜下　一度無生命跡象與死神拔河中

►超強下殺！SK-II青春露6250元→3490元　終於不怕它年年漲價

ET快訊
加藤鷹重現金手指30秒神功　女星實測表情逐漸母湯
小二數學「答案對」卻錯了　家長怨老師死板反被戰翻
高雄13車連環撞影片曝　警查身份傻了：全都是同學
公司旁激戰35次！她狂撩老公同事「妹妹要把弟弟吃掉」夫崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會、深根地方

叫我「米王」！侯友宜加持　宜蘭嚴選冠軍米每公斤3.6萬天價拍出

寒風中見熱血！知本溫泉公益馬拉松　1200跑友捐善款助弱勢童

孤島斷糧！東北季風強蘭嶼連續停航9天　海巡協助運物資紓困

統一發票盃宜蘭場公益路跑　8千多人不畏大雨熱血響應

熱血尬舞7小時！　宜蘭街頭文化藝術節奪冠名單曝

拯救海洋！民間企業攜手民代淨灘　率百人清出500公斤廢棄垃圾

台南清晨透天厝火警　消防人員救出 1女送醫

影／雨下不停！台鐵猴硐崩山搶修一度停擺　林佳龍：最快13日通車

台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會、深根地方

叫我「米王」！侯友宜加持　宜蘭嚴選冠軍米每公斤3.6萬天價拍出

寒風中見熱血！知本溫泉公益馬拉松　1200跑友捐善款助弱勢童

孤島斷糧！東北季風強蘭嶼連續停航9天　海巡協助運物資紓困

統一發票盃宜蘭場公益路跑　8千多人不畏大雨熱血響應

熱血尬舞7小時！　宜蘭街頭文化藝術節奪冠名單曝

拯救海洋！民間企業攜手民代淨灘　率百人清出500公斤廢棄垃圾

台南清晨透天厝火警　消防人員救出 1女送醫

影／雨下不停！台鐵猴硐崩山搶修一度停擺　林佳龍：最快13日通車

台灣寺廟金蘭會大會中壢仁海宮舉行　邱奕勝：祈台灣平安桃園繁榮

內獅、枋山車站「現場直擊」！地點太詭異　他迷路：誰會來這搭車

硬度不夠...人夫羞愧道歉！小三嬌曝「登頂好幾次」：那個來很敏感

注射倒數！英衛生部首公開「超低溫冰箱」　500萬疫苗品質有保證

Ella「需要幫忙嗎」救援李玉璽　霸氣代答女友私下互動：下一題！

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會、深根地方

男大生玩BLUED約援交遭誘「買點數」　母親醫藥費被騙光

加藤鷹重現「金手指30秒神功」！超狂次數曝　女星實測表情逐漸母湯

陸企被美「卡脖子」　陸專家：要有長期面對「中美脫鉤」準備

台彩威力盃／教練父親雙重角色難為　孟廖燦東看兒子首轟很開心

大專足聯／公開男一級8日起開踢　義守重返力抗北市大等四大強隊

直擊「低胸魚販」阿澎網友暴動　母親：還沒看過她交男朋友！

地方熱門新聞

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

女霸占車位2天　民宿老闆娘擋車反制

10歲遇大火聽話跳窗　女做繪本紀念媽

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

九天民俗技藝團　12/6日中壢仁海宮演出

台中黑手黨狂歡節登場　電鑽、美甲機一元競標

影／失聯移工遇警攔查下車逃竄　桃警一一拘捕

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

桃園地方名人　臉書Po文有「10個家」

首創防災教育日　123蒙古包避難

台灣寺廟金蘭會大會　中壢仁海宮舉行

台鐵猴硐崩山搶修困難　林佳龍：12/13通車

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

台南清晨透天厝火警救出 1女送醫

更多熱門

關鍵字：

宜蘭冠軍米藍耀毅3.6萬

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

羅志祥助理144字慌張發聲了！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

更多

最夯影音

更多
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面