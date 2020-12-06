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「未繫安全帶」機車騎士被開單　高市警今年開出千張烏龍罰單

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▲▼ 高雄市警局發出烏龍罰單千張 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局開出千張烏龍罰單，其中一張照片是白天，時間卻誤植為晚間10點。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市出現多起烏龍罰單案，其中包含民眾在晚間檢舉違規駕駛，但警方製單時，時間卻誤植為白天，另外還有機車騎士沒戴安全帽上路，被開單的原因卻變成「未繫安全帶」；根據統計，高雄市截至10月的交通違規罰單，民眾接到後函文撤單的共有1152件，交通大隊執法組組長表示，如果有不服舉發的事實，可以在30天內採線上申訴或到「應到案處所」辦理申訴。

高雄市交通大隊指出，其中有一件民眾的申訴案，發生在9月上午11點多，1輛轎車行經鳳山區的凱旋路，變換車道時未依規定使用方向燈，遭到民眾檢舉，但轎車車主收到罰單發現附上的照片時間明明是白天，違規時間卻是晚間10點多，最後向警方申訴獲得撤單；另外有民眾騎車上路，未戴安全帽，被開單的原因卻寫「未繫安全帶」，這張罰單經過申訴後也順利撤銷。

▲▼ 高雄市警局一年開出1千多張烏龍罰單經申訴後撤單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局開出千張烏龍罰單。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方統計，舉發錯誤的原因大多為「車牌號碼誤植」或者「違規告發項目與事實不符」，以及「重複舉發」為舉發單撤銷的主要原因，而經統計今年1月至10月舉發交通違規的總數151萬2128件，其中民眾檢舉、固定式照相桿的逕行舉發案件有1萬8915件，占舉發總數1.25%，而接獲申訴、審核確屬員警製單舉發錯誤，而函文給交通事件裁決中心撤銷的件數為1152件，占舉發總數0.076%。

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