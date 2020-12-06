高雄竹湖橋13部機車「連續追撞」　警查身份笑了：你們都是同學？

記者黃子倩／高雄報導

高雄市路竹區竹湖橋的機車道5日傍晚傳出機車連環車禍，總計有13部機車發生追撞事故，事故發生後，狹小的機車道，瞬間變成「停車場」，機車撞成一團、東倒西歪，所幸整起車禍事故僅2人手腳擦挫傷。警方表示，這起事故疑似是機車騎士未保持安全距離引發的意外，經酒測，機車騎士酒測值均為0，不過讓人意想不到的是，發生車禍的機車騎士全是同一所專科學校的學生。

▲高雄湖內區13部機車在橋上追撞，經警方調查全為同一所專科學校的學生。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄湖內區13部機車在橋上追撞，經警方調查全為同一所專科學校的學生。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起意外發生在5日傍晚5點多，根據警方提供的行車記錄器，可以看到前方機車騎士因故突然停下，導致後方騎士煞車不及撞上，因而引發一連串追撞，警方到場時13部機車全部擠成一團，只能趕緊封閉車道，不過經查這13名機車騎士全是來自同一所專科學校的學生，其中有一部機車是雙載，因此共有14名學生在場，他們向警方供稱，由於學校舉辦校慶活動，結束後一起散場，都騎上同一條路，所以才會接連發生追撞車禍。

而騎在最前面的女學生表示，自己是看到前方機車相當多、怕追撞上去，才將車速放慢，沒想到因此遭到後方機車追撞，而校方教官接獲通知後，趕到現場協助警方，還讓同學借用學校場地製作談話筆錄。所幸這14部機車的追撞車禍，儘管車輛全撞成一團，後的機車騎士大多第一時間跳車閃避、因此僅有兩名20歲女學生手腳擦挫傷，警方到場後，封閉車道處理事故，並在晚間6點半恢復通車。

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