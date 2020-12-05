阿嬤外出運動一夜未歸　兒孫報警急尋…驚見已成嘉南大圳浮屍

▲台南市東山區嘉南大圳下寮段往北處，上午被人發現有一具浮屍，台南市消防局出動東山及白河等分隊消防人車前往查處打撈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東山區嘉南大圳下寮段往北處，5日上午被人發現有一具浮屍，台南市消防局出動東山及白河等分隊消防人車前往查處，消防人員使用雙節梯爬下嘉南大圳接觸女浮屍，並將其搬運上岸，全案由白河分局警方查處中。

台南市消防局119勤務中心於5日上午8時48分許接獲110轉報東山區嘉南大圳下寮段往北處的圳中有一浮屍，119中心派遣東山及白河等分隊出勤，共計出動3車6人前往查處。

東山消防分隊於9時23分許發現嘉南大圳內的1名女浮屍，準備使用雙節梯爬下嘉南大圳，下水將女浮屍遺體協助搬運上岸，並交由白河分局警方查處。

據警方初步調查，死者為70多歲的黃姓婦人，於4日下午約1時多離家，但就沒有回家，家人原以為死者外出運動，但卻一直沒回家，家屬遍尋不著，於下午4時多向白河分局東山分駐所報請協尋，警方與家屬找了一個晚上未有所獲，直到5日上午才發現死者落水。目前相關案情由警方調查處理，並報請檢察官相驗中。

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