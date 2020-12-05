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台新金控聖誕祭點亮仁愛圓環　民眾讚:好溫馨

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▲台新聖誕祭今年擴大規模，點亮仁愛圓環，還舉辦大小朋友可以一起同樂的聖誕派對，現場熱鬧非凡。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲台新聖誕季業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲光廊城堡結合Richart Life APP，掃QR Code就有機會享有多項優惠。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者蒲世芸／採訪報導

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台新聖誕祭今年擴大規模，在台新金控董事長吳東亮帶領下，一起點亮了高達15米用全LED燈打造而成的絢麗聖誕樹。同時搭配台新金控前的幸福拱門還有光廊城堡等，讓現場一起參與的民眾驚呼連連，紛紛拿起手機紀錄這溫馨時刻。董事長吳東亮提到，「今年因為疫情的關係大家心裡頭都有點鬱卒和鬱悶，可是我想經過這點燈的活動，至少我們可以轉變心情，讓我們把最好的、滿滿的幸福感給它帶回來。」

▲台新聖誕季業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲台新金控董事長吳東亮提到，盼透過點燈活動轉變因疫情影響的心情，迎接幸福的2021年。

而今年和往年也大大不同，2020台新聖誕祭這一次的布置首度延伸到仁愛圓環，一同為打造台北市美麗街景，貢獻一份心力。台新金控董事長吳東亮還進一步提到，「燈廊城堡裡頭今年特別規劃了跟Richart Life APP做結合，到裡頭只要拍一下QR Code，就可以拿到很多台新大樓周邊的商家和餐廳的優惠券，或者是在全台灣也有三千個點可以用。」

▲台新聖誕季業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲台新聖誕祭今年首度擴大規模延伸到仁愛圓環，為打造台北市美景貢獻心力。

台新金控董事長吳東亮提到的Richart Life APP，整合民眾日常生活中食衣住行，讓身處在北中南的消費者都可以一起參與，無論是折扣或贈送好禮通通有，要來回饋給消費者。

現場還舉辦熱鬧的聖誕派對，邀請社福團體還有周邊鄰里及幼稚園小朋友一起參加，為了教導並鼓勵小朋友從小就學會理財和分配的概念，因此還提供給每一位小朋友一份YBO聖誕存摺，在裡頭存有Richart的R幣讓小朋友能夠透過有趣的小遊戲賺取台新Point，來換取想要的小禮物，讓理財概念從小紮根；同時也為大人們設置不同的闖關活動，讓所有與會者都有一個難忘的回憶。

▲台新聖誕季業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲台新聖誕派對設置不同闖關活動，吸引許多大朋友、小朋友前來相當熱鬧。

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