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美國防部高層「大清洗」　「反ISIS功臣」被迫辭職

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▲▼代理國防部長米勒（Christopher Miller）步下五角大廈的台階接受記者訪問時表示，已經接受反IS功臣梅爾的辭呈。（圖／達志影像／美聯社）

▲代理國防部長米勒（Christopher Miller）已經接受反IS功臣梅爾的辭呈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國對抗ISIS的功臣梅爾（Christopher Maier）在30日自行辭職，再度引起五角大廈的震盪，自川普撤換前國防部長艾斯培（Mark Esper）後，又一重量級的人物從國防部離開。據《CNN》報導，這是川普「選後大清洗」計畫的一部分，好讓他的忠實擁護者能在卸任前上位。

梅爾是國防部的「ISIS對抗小組」的總負責人，自小組在2017年3月成立以來，負責領導團隊制定戰略、監督政策和國際談判，在4年間成功讓ISIS失去在中東的立足點，可說是美國反恐的功臣。

五角大廈的官員解釋，這次貿然換人的舉動無意輕視ISIS，但現在是重組反恐政策工作的時機。兩名川普陣營支持者沃尼克（Ezra Asa Cohen-Watnick）和塔塔（Anthony Tata）目前取代領導著小組，在最近幾輪清洗後都獲得提拔。

▲▼上千名民眾聚集在紐約的時代廣場，呼籲政府從伊朗與伊拉克「全面撤軍」，停止一切在中東的戰爭行為。（圖／達志影像）

▲上千名民眾聚集在紐約的時代廣場，呼籲政府從伊朗與伊拉克「全面撤軍」，停止一切在中東的戰爭行為。（圖／達志影像）

國防部的高層最近「大換血」，在前國防部長艾斯培被清洗後數周內，數名高層被火速撤換。艾斯培的副參謀長羅斯（Alexis Ross）與繼任的斯圖爾特（Jen Stewart）先後被拔職，取代的是與川普關係密切的帕特爾（Kash Patel）。

前國防部副部長科南（Joseph Kernan）也自提辭呈，為前面所提到的沃尼克（Watnick）讓道上位。另一方面，塔塔過去在推特上毫不掩飾他對伊斯蘭的憎惡，還曾稱前總統歐巴馬為「恐怖主義領袖」，是川普的死忠支持者。

▲▼一名女子擁抱白俄羅斯內政部隊的士兵。（圖／路透）

▲美國國內對於撤軍中東的輿論高漲，希望國防部停止無止盡的戰爭。（圖／路透）

而這些新上位的人都有一個共同點，實現川普競選承諾之一「撤軍中東」，停止在世界各地「無止盡的戰爭」。代理防長米勒曾在備忘錄中提到，「結束戰爭需要和解與夥伴關係。我們曾直面挑戰，也全力以赴，現在是時候回家了。」

川普於8月時曾宣布，美軍很快會全面撤軍伊拉克，現在目標是將駐軍人數先減半至3000人。外界擔心，美軍貿然撤軍的舉動可能帶來不良影響，為伊朗和塔利班的再崛起鋪路。

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