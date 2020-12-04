房東疫情漲價5成！正妹老闆含淚「大尺直播」付租金：2年後要結婚

▲蔡倩為了奶茶店租金，選擇到色情平台賺錢。（圖／翻攝網易新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸上海青浦區一名老闆娘蔡倩（化名），獨自經營奶茶店，打算兩年後與男友結婚，沒想到疫情影響業績，本來慘澹的收入又因房東加租而崩潰，逼不得已之下加入大尺度直播賺錢，卻在繳完房租後被警方逮捕。

綜合陸媒報導，受疫情影響，蔡倩今年的收入非常慘淡，苦心經營的奶茶店瀕臨倒閉，房東除了逼繳租金之外還增加5成的租金，讓她完全完全無法負荷，最後才答應色情平台的邀約，開始下海的人生。

蔡倩說，她7月加入後曾被投訴尺度不夠，她為了多賺錢早點離開平台、繳完房租並拯救奶茶店，便決定直接脫了，果不其然觀眾的抖內大增，讓她順利還完房租。沒想到剛還完房租，打算離開直播平台時被警方傳喚，「我以為透過非法渠道牟取利益，只要以後不做就可以了…」

▲蔡倩剛還完租金，就被警方逮捕 。（圖／翻攝網易新聞）



據悉，大陸受疫情影響，最高人民法院依公平原則提出指導意見，要求房東延長1至2個月的租金，或減免1至2個月的租金，但有些房東卻在租約到期後漲租，將前面的損失補齊。

網友看完紛紛留言，「小本生意真的好難」、「用身體賺的錢還給市場」、「皇帝才能決定丐幫的龐大係數」、「這算不算新時代的逼良為娼」、「房東說，你遇到疫情了，難道我沒遇到嗎」、「以後會有直播還房貸了」。

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