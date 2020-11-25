經濟部司長作證立委收賄案　曝民代請託秘辛「某立委助理超大牌」

▲北院審理立委收賄案，25日開庭傳經濟部總務司長，要釐清東吳大學公聽會的請託狀況，陳超明則再度喊冤。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北地院審理立委收賄案，25日下午傳經濟部總務司長魏士綱作證，要釐清當時立委們，請經濟部派員參加東吳大學公聽會的狀況，魏士綱也揭露自2014、2015年來，幾名遭起訴的立委中，就屬蘇震清、廖國棟最常「關心」SOGO案，證詞中也揭露了，立委與行政機關私下互動的狀況。

魏士綱表示，當初接到要求經濟部派官參加公聽會的請託，只當作是一件很普通的案子，因為這種事情「太多了」，經濟部對SOGO爭議的立場，一直都是「見招拆招」，而雖然立委這樣的作法，沒有法律根據，但行政單位基於尊重民意代表的立場，在合法範圍內都會盡量幫忙。

魏士綱指出，立委辦公室主任負責聯絡事項，有時對外作出的表示，都能代表立委本人，政治圈內笑稱是「地下立委」，而在經濟部一開始，不打算派官參加東吳大學公聽會時，丁復華的態度相當強硬讓他印象深刻，而陳超明之後也打來，希望看在他立委的面子上，經濟部能派個官應付民眾的請託，他也如實將狀況向上陳報。

為釐清是否有「施壓」狀況，魏士綱進一步表示，擔任經濟召委的立委，能安排經濟部預算、研討議題等會議排程，經濟部當然希望與召委保持好關係，而當時擔任經濟召委的陳超明來電，的確也讓時任經濟部長沈榮津決定派員，但陳超明本來就和沈榮津交情深厚，電話中態度也不算強硬，且任內除因在野黨身分偶爾「修理」外，平時對經濟部的態度相當友善。

陳超明於庭訊後段，本來不想發表意見，「我現在不能亂講話，被關到呆呆的」，但之後又忍不住表示，請託公文「不蓋章才是真正重要」，若真要施壓不會在上面蓋章，幾名被告只有他因為蓋章，被檢方認定施壓，更何況東吳大學公聽會的公文，更是寫得亂七八糟，「實在是忍了很久很久，受不了」。

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