「在辣模友人IG留3字」惹怒正宮！直男嘆：我很專情　內行曝死穴

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

「這樣的行為真的很嚴重嗎？」一名男網友苦惱表示，最近嘗試外拍的朋友，在IG上分享大尺度的火辣照片，他不過留言3個字讚嘆，瞬間踩到女友底線，對方甚至避而不見，讓他不知該如何是好。

男網友在PTT發文提到，「小弟有一個朋友最近嘗試外拍，會在她個人的IG上發照片，昨天她發了一張尺度比較大一點的照片，之前的我幾乎都沒有留過言，因為跟她交情還算不錯，所以這回就留了一句太辣了。」

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沒想到，短短3個字掀起滔天巨浪，女友看到後生氣不已，甚至不想跟他見面，而他也覺得委屈，「就只是一個還不錯的朋友拍的照片，留一個太辣了也沒有多加評論，跟那位朋友現實是不會見面的關係，也不會因此有其他想法。」

況且，他和女友平時就會討論網紅，對方也知道他是專情的，「所以想請問...小弟這樣真的很嚴重嗎？該如何跟女友和解？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，鄉民紛紛回應，「浪漫燭光晚餐+昂貴道歉禮物」、「吃醋啦！帶去吃一頓好的，順便%%%，說她才是最辣就好了」、「就退讓安撫她吧」、「你真的不懂女生，直男94直男」、「我知道，可能她覺得你留言太辣了，感覺有點意淫吧」、「女生都會很care啦，這真的死穴，不要再犯就好」、「我覺得沒什麼，但你女友就介意啊」。

另外，還有人建議換位思考，「你女友去她帥哥好友的IG自拍照，下面留有夠性感...你自己想想。我覺得直男最大的問題是，很常是自己可以女生不行」、「建議學會用同理心換位思考他人的立場吧」；還有內行網友中肯表示，「你女友在意的點在於，女生是你認識的朋友，有女友後和異性朋友相處要自覺避嫌。你稱讚網紅辣，甚至女友會和你一起討論是因為網紅是陌生人，就和對某明星有性幻想或看A片一樣，是可以接受的底線」。

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