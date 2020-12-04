離譜黑道師！學生嬉鬧導師恐嚇告謀殺　輔導老師耍流氓嗆比誰大尾

家長在臉書分享雙胞胎兒子在中部某國中遭到老師不當管教，現已讓2名兒子轉學，並向教育處投訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名家長近日在臉書分享雙胞胎兒子在中部某國中遭到老師不當管教，他表示因為2名兒子與同學發生口角，雙方拉扯時，對方不慎跌落樓梯，事後導師卻指控兒子是「蓄意謀殺」，還說「可以把你家告到破產」「要記過處份」。家長到校了解狀況，另名班上輔導老師竟在課堂上怒嗆學生「吃屎、投胎比較快」，還暗指學生家長是黑道，該師還稱「自己黑白兩道都有認識」，讓學生家長相當無奈，感嘆「現在的教育怎麼變成如此？」

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家長在臉書透露，上月底突然接到導師來電表示：「你兒子把同學從樓梯上推下去」，網友一聽隨即關心對方狀況，並表明會負責到底。但導師卻接著說：「這可以告蓄意謀殺，也可以把你告到破產，學校要對你兒子記過，因為學校規定不能在樓梯間嬉戲」，並詢問家長「有沒有意見？」

家長還來不及反應，導師接著表示：「你的小孩子行為偏差」、「你做父親的就要教育」等語，再數落學生一番後，便掛上電話，讓家長感到無語。

家長急忙向兒子了解狀況，這才得知因為對方堅持扯下2個兒子的口罩還要求拍照，雙方發生拉扯，兒子不慎將對方推倒跌落3層階梯，好在對方並無大礙，老師則在事後要求學生課後跑操場、罰站作為懲處，並致電家長。

事後，家長在當地議員陪同下到校了解原委，校長與學務處主任及組長出面釐清過程，並表示：「事情就到此為止，不會記過也不用每節下課跑操場及罰站了。」

本以為事件就此落幕，豈料，過沒幾天該名家長得知，兒子因為拿掉落在地上的口罩跟同學嬉鬧，被班上的輔導老師撞見遭到制止，因兒子當下回應：「對方又不在意。」輔導老師認為他態度不佳，便把他叫到講台前嚴厲責罵，還說：「叫民意代表來學校很嗆嗎？有種叫立委以上的，我們家族都認識大官，叫那民意代表沒有用，如果再叫過來跟我面對面就知道誰厲害。」

誇張的是，該名輔導老師還放話：「如果要叫黑道，我認識很多大尾的。去查一下新生入學手冊，學校這塊土地是我們捐贈的。」甚至理智斷線的怒嗆學生：「要跟我比去吃屎，去投胎，是啥小⋯」。

家長得知後感到不滿，再次到校理論，該名輔導老師則在校長陪同下出面道歉，導師得知此事後，卻在班上公然指責雙胞胎兄弟「帶壞同學」「指使同學作亂」，家長氣不過，現已將2名兒子轉學，並向教育處投訴，希望還給孩子公道。

中部某國中一名學生家長近日po文，指兒子在校遭老師言語霸凌，自己還被對方暗指是黑道，因為老師的出言不遜，孩子與母親還去看了精神科，這位父親氣不過向當地教育處投訴，沒想到現在卻傳出校方意圖帶風向，要校內老師對外表示自己是恐龍家長，更將他到校協調時所說的話語斷章取義，聲稱自己揚言要花20萬製造車禍事件「處理」老師，抹黑他是幫派份子。

校方表示，家長與議員曾到校了解來龍去脈，過程中家長已接受校方說法，並強調該名輔導老師並未嗆聲找黑道、立委處理問題，而是用比喻的方式，讓學生能夠了解要「靠自己」解決問題，而不是讓家長帶議員到校溝通，一切都是出於善意，想藉此導正學生觀念。

針對家長向教育處投訴，學校卻意圖帶風向一說，校方澄清確實有召開會議討論，因事件後，老師情緒上有受到影響，學校才會開會了解事件過程，也希望事件能朝圓融的方向解決，並無要求校內老師口徑一致，反控對方為「恐龍家長」「黑道」等說法，強調一切都是子虛烏有，校方並無惡意，事後仍對學生持續保持關懷與追蹤，應該是溝通出現問題。

對此，該名家長則表示兒子已經轉學，認為自己已經讓步，但如果校方因不滿自己到教育處投訴，刻意對外放話亂帶風向，不排除訴諸法律。



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