▲大溪設置「低碳寧靜轉運站」，減少老城區空污及噪音。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日表示，市府成立「桃園市生態物流專案辦公室」，在桃園擇定5處生態物流示範區，其中大溪停二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，與各家物流業者合作，未來大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至商家，完成最後一哩路的物流配送。

▲未來大溪老城區貨物將先運至轉運站卸貨後，再改用電動貨車或油電車等低碳運具配送至商家。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園是全台物流產業重鎮，並與全球最大永續城市組織ICLEI合作，擔任首屆國際生態物流社群主席城市，市府也成立「桃園市生態物流專案辦公室」，以倡議低碳生態物流為主要任務。大溪區規劃2處示範區，包括於石門水庫興建「溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站」，盼帶動石門水庫運動旅遊及生態發展；另一處，則於大溪停二停車場設置「低碳寧靜轉運站」，以人本、低碳及智慧化的物流運輸模式，減少大溪老城區空污及噪音問題，提升大溪觀光可見度，讓慢活老城區保有寧靜。

▲「低碳寧靜轉運站」以人本、低碳及智慧化的物流運輸模式，減少大溪老城區空污及噪音問題。（圖／市府提供）

市府副秘書長暨生態物流專案辦公室執行長邱俊銘表示，市府聯合物流產業、低碳運具產業及大溪在地商圈業者，提出「低碳寧靜轉運站」與「交通寧靜區」構想，共同響應低碳、永續的生態物流。

「低碳寧靜轉運站」規劃物流貨車於轉運站內卸貨後，再運用電動機車、自動跟隨車、電動三輪車等綠能運具，完成配送的最後一哩路；「交通寧靜區」則劃設行人與車輛動線，搭配貨車限速牌及交通管制配套措施，降低貨運對商圈周圍住家的交通及環境干擾，提升人行空間及安全性，促進居民生活品質，打造大溪成為低碳、永續、宜居的最佳示範城區。

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