13歲男唱KTV遭5友人虐打！曝屍山區「眼睛爬滿蛆」

▲13歲男遭到5名好友虐打，陳屍山區、眼睛有蛆爬出。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者柯振中／綜合報導

大陸陝西北延安日前發生殘忍的虐殺案件，13歲的小浩（化名）與好友前往KTV唱歌，沒想到竟然遭到虐打致死，遺體被丟到山區，被發現時體內還不斷鑽出蛆，讓母親傷心斷腸。

綜合陸媒報導，小浩8月26日與同學出去玩，到KTV唱歌，期間不斷與母親要錢，最後還向母親說，因為同學要借錢，希望能轉100元（人民幣，下同，約新台幣431元）到他的帳號。

不過，母親當時拒絕，要求小浩回家拿錢，沒想到這次通話完畢，竟然是母子倆的最後一次通話。小浩打完電話隨即失蹤，母親知道小浩是與同學小趙（化名）出門，因此致電對方，但對方說完「後來沒見過小浩」後，就再也聯繫不上，讓母親感到十分擔憂，因此報警處理。

▲小浩（藍色衣服）與好友出門唱歌，竟然成為最後一次與母親連繫。（圖／翻攝《中國新聞周刊》）



警方5天後找上小趙，對方見事跡要敗露了，才全盤托出，小浩可能在不遠處的鳳凰山上。小浩的母親得知消息，與一眾親友連夜搜山，沒想到找到的竟是兒子的遺體，兒子的鼻樑被打平、耳朵旁有許多血漬，眼裡還有蛆爬出，讓她傷心斷腸。

警方經過調查，逮捕包含小趙在內的6名嫌疑人。據了解，當時7人前往KTV唱歌，除了小趙以外，其他5人都是第一次見到小浩，唱完歌後5人起了歹念，將小浩哄騙上山，接著施暴將近2個小時，還逼小趙一起加入。

小浩後來奮起反抗，成功逃了出去，6人發現找不到小浩的身影，因此自行下山返家，沒想到小浩竟然因此曝屍山區。這6人疑似都是未成年學生，其中有5人年齡介於14歲以上、16歲以下，另一名未滿14歲的嫌犯交由家長監管，其餘5人後續將被依照故意傷害致死罪起訴，全案仍在調查當中。

►超強保濕、一抹有感