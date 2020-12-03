台中中央公園要啟用了！中警6日展開交管下午1點汽車禁入

▲中央公園6日啟用，屆時將有交通管制。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市水湳經貿區中央公園，自2011年國際競圖，收到全球22國、56組參賽作品，最後由法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣團隊「劉培森建築師事務所」聯手設計打造，歷經3任市長努力，終於在6日正式開幕，台中市警局將於當日下午1時開始，展開相關交通管制。

台中市警局交通大隊表示，為維持活動會場周邊交通秩序，自6日下午1時至6時實施交通管制，管制期間汽車禁止進入。

交通管制路口計有5處：

1、凱旋路、敦化路口。

2、漢翔路、西安街277巷4弄口。

3、漢翔路、西安街口。

4、凱旋路、大鵬路口。

5、凱旋東街、大鵬路口。

接駁車：分南水湳接駁線及北水湳接駁線2線：

一、南水湳接駁線接駁點在經貿路路側空間及中科路路側空間。繞行路線去程：南水湳接駁站→經貿路→敦化路→中科路→中科路會場接駁站(1.5公里)-返程：中科路會場接駁站→中科路→河南路→經貿路→南水湳接駁站（1公里）

二、北水湳接駁線接駁點分別在經貿九路路側空間及敦化路路側空間。繞行路線交通動線規劃：去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→敦化路→敦化路會場接駁站（1.3公里）-返程：敦化路會場接駁站→敦化路→經貿路→經貿九路→北水湳接駁站（2.2公里）。

交通動線規劃：

一、汽車動線規劃：

(一)由國1、大雅、台74線、西/南屯（北側）方向進入之汽車，建議由中清路、黎明路、凱旋路、環中路引導停放中央公園北側（環中路）、北水湳停車場。

(二)由北屯方向進入之汽車，建議由敦化路、經貿路引導停放中央公園地下停車場。

(三)由市區、西、南屯（南側）方向進入之汽車，建議由河南路、大鵬路、經貿路引導停放南水湳停車場。



二、機車動線規劃：

(一)由大雅、南屯（北側）方向進入之機車，建議由中清路、黎明路、凱旋路引導停放。

(二)由北屯方向進入之機車，建議由敦化路、經貿路、大鵬路、凱旋東街引導停放。

(三)由市區、南屯（南側）方向進入之機車，建議由河南路、大鵬路、凱旋東街引導停放→統一停放會場空地南側（民眾機車停車場）。

台中市警察局長楊源明提醒，為維護活動期間周邊交通秩序及順暢，警察局將派員於各管制路段起迄點進行管制，並加強周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為予以執法；中央公園啟用活動勢必吸引民眾參與，目前因新冠肺炎疫情影響，國內旅遊景點常出現暴增人潮，在此呼籲參與活動民眾多利用接駁車、公車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，共同維持交通秩序及行車順暢。

▲▼交管路線圖。



