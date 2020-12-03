帶棺材到市府！旅館公會控台北加碼go偏袒旅行業、旅遊補助款拿嘸

▲台北市旅館商業同業公會到市府陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台北市旅館商業同業公會槓上台北市政府觀傳局，今（3日）下午在台北市旅館商業同業公會理事長韋建華的帶領下，10數人身穿黑衣、配戴黃絲帶，更攜帶黑色棺材到台北市政府陳情，抗議觀傳局在「台北外宿節」活動圖利特定業者，且安心旅遊補助已等了半年都尚未撥發，業者已自行墊付約3億，觀傳局除駁斥公會指控，也表示旅遊補助預計明年1月審查完畢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台北外宿節」適用對象。（圖／記者蔡玟君攝）

台北市旅館商業同業公會因「台北外宿節」數次槓上台北市觀傳局，韋建華表示，既然活動為「外宿節」，就是鼓勵民眾前往住宿，但由台北觀傳局發放的現金抵用券適用業者包括醫院，而少帥禪園則為非法日租套房，「試問醫院要怎麼外宿？」質疑根本是圖利特定人士。

▲安心旅遊補助北市旅館業者控等了半年拿不到錢。（圖／觀光局提供）

韋建華也怒指，安心旅遊補助結束至今，業者仍拿不到錢，業者至少已墊付3億，韋建華表示據他所知是卡在觀傳局一直以「防疫優先」先審防疫旅館補助，優先撥發700元防疫旅館補助費用，1000元的安心旅遊補助卻遲遲沒有下文。

▲北市府推出「台北加碼GO」。（圖／記者彭懷玉攝）

在還沒領到補助款項下，現在台北市政府宣布加碼從12月1日起推出「台北加碼GO」團客及自由行方案，韋建華表示，台北市觀傳局是北市旅館業的目的事業主管機關，而非北市旅行業者的主管機關，若有補助，無論是旅館業或旅行業，都應該先將補助款匯到旅館業的戶頭，再由旅館業與旅行業拆分，不應該將補助款匯入旅行業者偏袒業者。

對此，台北市觀傳局也發新聞稿以回應，「台北外宿節」目的整合150家旅宿業者提供相關優惠方案，從8月21日起至12月透過各式主題活動鼓勵民眾「來去台北住暝」。外宿節專案執行均合乎相關法規，絕無私相授受、弊端連連情事，且辦理成效極佳，整體宣傳觸及290萬人次，系列活動超過5,000人次參與，特約旅宿之來客數與營業額預計提升2成、帶動周邊產業營業額至少1成以上。

而針對旅館業者指出等了半年拿不到安心旅遊補助款款，觀傳局表示北市補助房間數共33萬4011間，目前以加派人手，並且增聘審查人員審查，預計2020年1月審查完畢。

觀傳局曾與台北市旅行商業同業公會自7月15日起推出「台北GO了沒」團客方案，至11月30日止成功吸引共3萬名團客入住台北市的合法旅宿，因此規劃從12月1日起至2020年3月7日止推出「台北加碼GO」團客及自由行方案（12/24起），預估可再吸引至少20萬人至台北住宿，相信對於台北市旅宿業的經濟振興有一定的成效，另因自由行補助需建置系統，加碼起跑時間略晚於團客補助，但兩者補助金額一致，無公會所稱偏袒疑慮。