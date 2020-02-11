淡水「首間人文飯店」爆收攤！全台旅館退訂逾6成　200業者今緊急開會

▲武漢疫情也衝擊飯店旅館業。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／採訪報導

武漢肺炎疫情衝擊台灣旅遊業，旅行社因禁飛令無法出團受影響，台灣旅館業也因疫情少掉6成營收，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，目前接FIT（自助旅行）的旅館約有6成取消，接團客的旅館則約4成退訂，預估景氣寒冬將長達半年，更呼籲政府應讓銀行協助旅館業做紓困貸款，預防旅館放無薪假。

淡水亞太飯店受到近期陸客減少，加上疫情影響，於今（11日）發出公告表示因租約到期，只營業至3月30日。韋建華表示，根據台北市旅館商業同業公會統計旗下603會員旅館1月23日至2月10日數據指出，受到疫情影響，目前接FIT（自助旅行）的旅館有6成取消，接團客的旅館則約有4成退訂，旅館餐飲也取消6成左右，摩鐵影響較小，約減少2成，溫泉飯店則因2月天氣較冷，加上泡溫泉本身就是一種養生活動，因此影響不大。

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▲旅館業希望政府可以協助紓困。（圖／記者張一中攝）

「現在最重要的就是預防無薪假。」韋建華說，無薪假比疫情更恐怖，當銀行無法提供紓困貸款協助旅館，旅館沒有資金挹注只好讓員工放無薪假，員工沒錢也不會出國旅遊，就會形成惡性循環，因此需要政府協助同意，讓銀行幫旅館進行紓困貸款，「現在沒有很悲觀，僅是一個過渡，但需要政府協助度過。」

韋建華預估，2月至7月將會處於一個景氣寒冬，預估8月後會慢慢復甦，到明年1、2月會回穩，整體復甦大概需要一年時間，業者可以趁現在重新裝潢旅館，促進景氣，同時讓員工受訓，為未來景氣復甦做準備。台北市旅館商業同業公會今天下午17點也召集會員商討如何紓困，同時邀請高雄餐旅學院人員到現場，指導業者如何讓員工受訓。