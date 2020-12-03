中俄東線天然氣中段通氣　俄羅斯能源直達京津冀

▲中俄東線天然氣管道—河北永清站。（圖／取自中國國家管網）



記者陳政錄／綜合報導

中俄能源合作又邁進一步。中俄東線天然氣管道繼北段於去年底投產通氣後，連接俄羅斯，直接供應到京津冀（北京、天津、河北）地區的東段，也於3日上午正式投產營運，預計全線貫通後，可惠及沿線4億人口，改善中國北方空汙問題。

據中國國家管網通報，12月3日9時36分，中俄東線天然氣管道中段（吉林長嶺-河北永清）正式投產運營，代表歷經500多天的建設工程後，京津冀地區可以直接使用俄羅斯的天然氣。

▲中俄東線天然氣管道中段。（圖／取自中國國家管網）

中俄東線天然氣管道是蘇聯解體後，俄羅斯最大的基礎建設工程，將天然氣從雅庫特運送到濱海邊疆區和中國，耗資550億美元；2014年，中俄兩國簽訂了為期30年，價值4000億美元天然氣輸送合約，同年9月，東線管道正式開工。

中俄東線工程進入中國後，北起黑龍江省黑河市，途經9個省、自治區、直轄市，南至上海，管道全長5111公里，是繼中亞管道、中緬管道後，向中國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道。

管道全線分北段（黑龍江黑河—吉林長嶺）、中段（吉林長嶺—河北永清）、南段（河北永清—上海）三段核准和建設。其中，北段已於2019年12月2日，在中俄兩國領導人見證下投產通氣。

《新華社》報導，截至目前，中俄東線已安全平穩輸送俄羅斯天然氣近40億方。全線投產通氣後，最大輸氣能力可達每年380億方，惠及沿線4億人口。

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