前男友約分手砲！妹子飛奔旅館…完事竟遭「打火機、房卡塞下體」

圖、文／鏡週刊

林姓男子2年前與女友分手，分手前二人相約在新北市某旅館打分手砲，完事後，林男竟拿打火機插入前女友的陰道，女方不從，林男竟持房門卡插進女方肛門。前女友事後驗傷提告，士林地院認定，雙方和解獲得原諒，全案依照強制性交罪，判1年10月徒刑，緩刑5年，可上訴。

判決書指出，2018年林男因懷疑前女友結交小王，便約前女友到新北市一間旅館，要求發生最後一次性行為，女方不疑有他，前往赴約，兩人進到旅館內便發生關係。

豈料，林男完事後，突然拿打火機趁塞進女方陰道，女方當場喊痛，但林男不理，竟又拿旅館的房門卡，插進對方肛門，前女友離開旅館後隨即到醫院驗傷，並報警提告。

林男到案後坦承犯行，法官認為林違反女方意願，只顧滿足自己私欲，連續用異物侵入陰道及肛門，犯強制性交罪，考量雙方已達成和解，女方也願意原諒林男，最後判林男1年10月，緩刑5年，並於緩刑期間付保護管束，可上訴。

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