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台北市龜神傳說！　鄭明典曝一行政區「少雨」原因：中間空個洞

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北市「龜神傳說」！　鄭明典曝為何士林不下雨：中間空一個洞。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典貼出雷達回波圖說，北部滿滿的回波，就台北市裡出現一塊白色沒回波的區域。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

台北冬天受到東北季風影響，總是濕濕涼涼，不過，唯獨士林卻比較少下雨，民間相傳是「龜神」坐鎮擋掉士林的雨。對此，中央氣象局局長鄭明典今天（3日）發文解釋原因。

「中間空一個洞」，鄭明典在臉書貼出雷達回波圖說，北部滿滿的回波，就台北市裡出現一塊白色沒回波的區域，這就是大屯山地形遮蔽的效應；每次看到這個現象，總是會聯想起「龜神傳說」，因為小時候聽過太多次了，台北回來的親戚都會提到士林真的比較不會下雨。

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對此，許多網友留言，「難怪！原來如此」、「感謝，長知識了」、「有聽過，石牌這裡一帶真的不容易下雨，最近即使下，也飄一下毛毛雨就結束了」、「是真的很常士林方向有藍天。」

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今另一股冷空氣南下，水力和風力都比2日增加一點，降雨主要在新竹以北、東半部和恆春半島，其他地區雲量也會增多，主要在各地山區和南部平地有零星降雨。

葉致均說，今北部、東北部白天高溫不超過20度，除高雄、屏東可來到25度，其他地區21至23度；今入夜中部以北、東北部低溫15至17度，沿海空曠地區會再低1、2度，其他地區18、19度，而周五清晨是這波冷空氣的最冷時間。

葉致均表示，東北季風影響到周日，這4天主要雨區是北部、東半部和恆春半島，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區有局部大雨；東北季風下周一稍減弱，雨區差不多，但降雨稍緩和。

中間空一個洞~ 北部滿滿的回波，就台北市裡出現一塊白色沒回波的區域，這就是大屯山地形遮蔽的效應！ 每次看到這個現象，總是會聯想起"龜神傳說"，因為小時候聽過太多次了，台北回來的親戚都會提到，士林真的比較不會下雨~

鄭明典發佈於 2020年12月2日 星期三
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