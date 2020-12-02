環時總編胡錫進被下屬舉報「婚外情2名女員工」　PO關鍵對話澄清

▲環球時報總編輯胡錫進遭下屬舉報和員工亂搞。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進近日被《環球時報》副總編輯段靜濤實名舉報。舉報稱，該報社員工高穎及原員工張楠伊和胡錫進長期保持不正當關係，並分別為男方育有一名私生子。對此，胡錫進2日下午稱「完全是誣陷」，並PO出一張聊天截圖自證清白。

胡錫進2日在微博針對此事回應稱，段靜濤的「相關指控完全是誣陷」。他同時表示，自己正在廣州上課，已同張楠伊和高穎通過電話，「對她們無辜受到牽連表達歉意。」據悉，張楠伊此前為《環球時報》英文版執行副主編。





▲胡錫進遭下屬舉報涉婚外情有私生子。（圖／翻攝自微博）

胡錫進在微博描述了來龍去脈，段靜濤此前先是自稱將接任報社總編輯職務，後又要求他辭去相關職務，「她（段靜濤）說中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」

▲胡錫進回應。（圖／翻攝自微博）

此外，胡錫進還附上了和段靜濤的對話微信截圖。他表示，「段靜濤已經長期不參與環球時報的工作，處於實際賦閑狀態，原因是在環時社務委員會看來，她失去了正常履職的能力。但我們一直愛護她。我在一個月前的那個談話中對她說，她這樣與我談話既違反了組織原則，也違反了道德原則。我勸她，關於我應當辭職並由她取代這件事，是她的狂想，希望她能清醒過來。」

近年來，有關胡錫進家庭的諸多傳聞在網上傳播。此前，有爆料稱，胡錫進的孩子是加拿大籍，但他否認稱，自己只有一個女兒，是中國籍，在北京上班。

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