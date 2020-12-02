　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港眾志3人都被判刑！黃之鋒13.5個月、周庭10個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港西九龍裁判法院2日宣布，由於去年6月21日包圍香港警察總部，前香港眾志秘書長黃之鋒被判刑13.5個月、前香港眾志副秘書長周庭被判刑10個月、前香港眾志主席林朗彥被判刑7個月。

根據港媒報導，黃之鋒在內的3人去年6月21日包圍香港警察總部，涉觸犯「煽惑他人參與未經批准集結」「組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」3罪，其中被判最重的黃之鋒，被檢方認為是當日行動的「領導者」，曾站在高處發出指示，還帶領群眾喊口號。

黃之鋒11月22日晚間曾在臉書上表示，他與周庭及林朗彥，在檢視控方證供並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪，換言之，法庭聆訊將會跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞，「若然我們三人被囚，說實話也不是很意外。」

現年24歲的黃之鋒18歲開始參與社會運動，多次進出監獄，2019年4月才因「刑事藐視法庭罪」入獄兩個月。值得注意的是，黃之鋒去年6月17日上午出獄，下午就立即到金鐘支援示威，6月21日更參加了包圍警總活動，並又因此被判刑。

▼黃之鋒被認定是活動中的「領導者」，是3人中刑期最長的。（圖／路透社）

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

ET快訊
只花15元　9-10月統一發票中200萬大獎
快訊／奧迪TT迴轉撞黃牌重機！　騎士彈飛命危
用iPhone比較笨？　最新調查：安卓用戶智商比蘋果高8分
快訊／買手搖飲中千萬　9-10月完整中獎發票公布
她被下藥輪流性侵　2男1死下場出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

環時總編胡錫進被下屬舉報「婚外情2名女員工」　PO關鍵對話澄清

陸駐港公署：美方「涉港報告」注定被扔進歷史垃圾堆

美國擬嚴審上市中概股　陸外交部稱「政治打壓」

擔心被卡脖子！　印度先下手「考慮在雅魯藏布江建水壩」

香港眾志3人都被判刑！黃之鋒13.5個月、周庭10個月

老師逼學生「砸爛自己手機」　要求用力一點「撿起來繼續砸啊！」

「姆苟日記」女大生中鏢…男同學恐慌奔驗血！全校僅1社團未陣亡

已訂購人口兩倍量！　香港擬讓全民「免費接種」新冠疫苗

陸官場新規「不能敷衍組織」　黨員輕忽違紀下場慘

陸設「30天離婚冷靜期」2021年上路　上海率先公布流程

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

環時總編胡錫進被下屬舉報「婚外情2名女員工」　PO關鍵對話澄清

陸駐港公署：美方「涉港報告」注定被扔進歷史垃圾堆

美國擬嚴審上市中概股　陸外交部稱「政治打壓」

擔心被卡脖子！　印度先下手「考慮在雅魯藏布江建水壩」

香港眾志3人都被判刑！黃之鋒13.5個月、周庭10個月

老師逼學生「砸爛自己手機」　要求用力一點「撿起來繼續砸啊！」

「姆苟日記」女大生中鏢…男同學恐慌奔驗血！全校僅1社團未陣亡

已訂購人口兩倍量！　香港擬讓全民「免費接種」新冠疫苗

陸官場新規「不能敷衍組織」　黨員輕忽違紀下場慘

陸設「30天離婚冷靜期」2021年上路　上海率先公布流程

展昭寵物用品展高雄最終場！12/11起4天鮮食零食用品搶便宜　精緻年菜亮相　

和牛涮卡打卡送蛤蜊！王品8品牌同步推鍋物季　30款鍋物可選擇

環時總編胡錫進被下屬舉報「婚外情2名女員工」　PO關鍵對話澄清

首波5萬盒！「松石綠口罩」12/6萊爾富開賣　網嗨翻：不怕黃牛了

看謎片不過癮招實習生練偷拍　色老闆翻攝「本人對比照」留念

「已經82歲了」阿北無罩搭車：現在不方便！全車傻眼：誰家的長輩

包租公看過來！房租收現金漏貼印花稅票　最少罰5倍稅額

林燕祝慰問重傷昏迷鐘姓護理師家屬　社會局開代收募款專戶協助家屬度難關

【廣編】越混越美麗！2020台灣室內設計週　感受創意的極限魅力

洗完澡被載回家！　貪玩金「還沒坐夠」屁股黏車上：再玩一下啦

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他入獄1年回家小8歲嫩妻懷孕6個月： 繼續照顧她

「愛滋患者」血液噴眼睛　醫陷崩潰

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

「姆苟日記」正妹照網瘋傳　幼時黑幕被挖出：想做回小朋友

女大生帶病賣淫男同學恐慌　全校僅1社團未陣亡

陸嫦娥五號順利著陸月球

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

這張會面圖惹毛陸網友　百億電商女王被罵「沒教養」　　

她離婚同居10年　賣房籌學費卻傻眼了

帶3妹子吃宵夜！他慘被隔壁桌暴打　網氣炸

賣淫染艾滋女大生真人照曝！開新帳號再寫日記

澳洲總理槓上陸外交部　帥哥主播發文「我替他道歉」

更多熱門

相關新聞

黃之鋒、周庭等3人今日下午判刑

黃之鋒、周庭等3人今日下午判刑

香港前「香港眾誌」秘書長黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，涉嫌於去年6月21日包圍灣仔警察總部，分別被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」 、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」，案件今日（2日）判決。據港媒報導，黃之鋒、林朗彥、周庭已於2日上午由囚車押往法院。

黃之鋒認所有控罪！面臨最高5年監禁

黃之鋒認所有控罪！面臨最高5年監禁

黃之鋒狠酸趙立堅　胡錫進反嗆！

黃之鋒狠酸趙立堅　胡錫進反嗆！

黃之鋒自香港公開大學畢業　謝校方沒施壓

黃之鋒自香港公開大學畢業　謝校方沒施壓

港師被拔證！黃之鋒：全面清算已開始

港師被拔證！黃之鋒：全面清算已開始

關鍵字：

黃之鋒香港眾志周庭

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

更多

最夯影音

更多
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面