香港眾志3人都被判刑！黃之鋒13.5個月、周庭10個月

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港西九龍裁判法院2日宣布，由於去年6月21日包圍香港警察總部，前香港眾志秘書長黃之鋒被判刑13.5個月、前香港眾志副秘書長周庭被判刑10個月、前香港眾志主席林朗彥被判刑7個月。

根據港媒報導，黃之鋒在內的3人去年6月21日包圍香港警察總部，涉觸犯「煽惑他人參與未經批准集結」「組織未經批准集結」以及「明知而參與未經批准集結」3罪，其中被判最重的黃之鋒，被檢方認為是當日行動的「領導者」，曾站在高處發出指示，還帶領群眾喊口號。

黃之鋒11月22日晚間曾在臉書上表示，他與周庭及林朗彥，在檢視控方證供並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪，換言之，法庭聆訊將會跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞，「若然我們三人被囚，說實話也不是很意外。」

現年24歲的黃之鋒18歲開始參與社會運動，多次進出監獄，2019年4月才因「刑事藐視法庭罪」入獄兩個月。值得注意的是，黃之鋒去年6月17日上午出獄，下午就立即到金鐘支援示威，6月21日更參加了包圍警總活動，並又因此被判刑。

▼黃之鋒被認定是活動中的「領導者」，是3人中刑期最長的。（圖／路透社）

