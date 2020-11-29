健保費率明開會討論不會有決定！陳時中：最晚年底總是要有答案

▲陳時中表示，健保費率最晚年底會拍板。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

衛福部健保會27日召開臨時會議，討論110年健保費率，激烈討論後，委員還是達不成共識，最後將4.97%、5.47%~5.52%版本兩案併陳供衛福部裁決。明天將開會討論健保費率，是否會有決定？陳時中今（29日）肯定的說不會。

陳時中今出席「攜手團結為愛向前」世界愛滋日活動，媒體問健保費率明天要討論，是否會決定說，還要做整個情況了解跟初步判斷，可能會思考幾個方向，再跟行政院一起討論，討論不外乎兩個大方向，怎樣調整對弱勢民眾不至於影響太大，二是又能兼顧財務平衡，讓健保對安全體系幫助愈來愈好。陳時中強調，怎樣在之間取得平衡是需要思考，至於最晚何時會拍板？陳時中說，「最晚年底總是要有答案。」

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依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，健保費率在105年從4.91%調降到4.69%後，原本穩健的財務首度出現收支反超，今年底短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，調漲勢在必行。

另外，陳時中也被問，萊豬貨號問題表示，增列相關稅則分類貨號並不會打上貨號，進口申報時要根據貨號申報，因原來比較少，現在準備增列所有相關部位，預計到67項，已報給關務署，但最後還是要關務署委員會通過才會定案。至於英國開放給民眾施打疫苗，衛福部日前也透露有跟廠商簽訂買下疫苗是否能透露？陳時中說，多家持續討論中，目前不太方便，因為有很多輸入快慢、劑量等需要談判，若太早公開，對談判不利。

對印尼移工陰性報告要如何有效性進行檢視？陳時中指出，已有幾個方向都還沒定案，本來是有這打算要規定有哪幾家醫療院採檢報告才採證，但檢視下去相關單位也不夠，又造成另一種障礙，也在思考是否更有效的方法能夠降低，輸入病例可能性。