香港「本土疫情大爆發」2周近700例　即起從「中低感染風險地區」移除

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，香港近期本土疫情大幅增加，2週內報告近700例本土確診，其中144例感染源不明，均較前期大幅上升，考量近期香港疫情持續升溫，故即日起自中低感染風險國家/地區移除。

國內今新增6例境外移入COVID-19確定病例（案681至686），截至目前累計111,045例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含109,231例排除），其中685例確診，分別為593例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、570人解除隔離、108人住院隔離中。

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指揮中心監測資料顯示，全球累計63,876,680例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國13,900,231例、印度9,462,809例、巴西6,386,787例、俄羅斯2,322,056例及法國2,230,571例為多；病例中1,482,628例死亡，以美國275,051例、巴西173,817例、印度137,658例、墨西哥105,940例及英國59,051例為多。

▲新冠肺炎國際疫情趨勢圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關（構）等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

▲新冠肺炎各國感染風險級別列表，香港自中低風險國家／地區移除。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。

中低感染風險國家/地區：澳洲。