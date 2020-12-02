逢甲女孩注意了！她逛夜市遭襲臀嗆：會怎樣嗎？　警公布嫌特徵

▲監視器拍下男子犯案的過程。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中知名逢甲夜市竟出現偷摸男！一名女子慘遭一名男子偷摸左側臀部，當下質問對方卻被嗆「摸妳又怎麼樣」，氣得她報警處理。警方也公布男子穿條紋上衣，徒步來到夜市，研判是隨機犯案，正積極追緝中。

《東森新聞》報導，事發於周六晚上，逢甲商圈人來人往，嫌犯犯案地點位於文華路、福興路口。根據監視器畫面，一名穿黑白條紋的男子大搖大擺走進等紅燈的人群中，摸了其中一名女子的臀部，引起現場騷動，讓許多人回頭察看發生什麼事。綠燈一亮人群散開，只留下兩名女子，其中一人見條紋男準備離去，追上去還被嗆。

▼男子犯案後徒步離去。（圖／東森新聞）

被害人PO網控訴，11月29日晚間9時多，遭陌生男子毛手毛腳，她不滿大喊「你摸什麼」，結果被嗆「會怎樣嗎」，且對方掉頭就走。附近女學生人心惶惶，因白天上學，晚上也是會到夜市來吃飯。日前也有人在「Dcard」論壇發文提醒「逢甲女孩注意了」，指男子專挑假日，人多難防範 ，大概中年大叔、有戴眼鏡。

對此，西屯派出所副所長張竣凱表示，穿條紋的男子以徒手的方式，去觸摸女子左側的臀部，之前沒其他刑案紀錄，研判是隨機犯案。警方目前已鎖定嫌犯，要盡快將人緝捕到案。

▼台中知名逢甲夜市竟出現偷摸男。（圖／東森新聞）