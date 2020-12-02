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立委父女涉炒股康友KY！成員緊咬吳光訓　檢調下波鎖定吳怡玎

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圖、文／鏡週刊

11月26日，台北地檢署偵辦康友-KY（下簡稱康友）掏空案，查出國民黨立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，涉嫌以兒女名義大量買賣康友權證，因影響成交價，有炒股之嫌，旋即指揮調查局北機站兵分六路展開搜索、約談，後依違反證交法，諭令300萬元交保並限制出境。

台北地檢偵辦康友-KY掏空案，查出吳光訓曾利用兒女名義，大量買賣康友權證，恐有炒股之嫌。

▲台北地檢偵辦康友-KY掏空案，查出吳光訓曾利用兒女名義，大量買賣康友權證，恐有炒股之嫌。（圖／鏡週刊提供，下同）

被約談的三洋維士比董事陳玉蓮，因聽信胞弟、真口味食品負責人陳和順建議，持有康友股票近3,000張，約談後因健康請回，檢方將擇日再訊。

陳和順和吳光訓是國小同學，2人在高雄宏遠證券看盤時，貴賓室緊緊相連，交易股票的時間點又高度重疊，加上台南圓山國際開發公司總裁楊志強，也稱是聽了吳光訓的建議買股，陳與楊遭檢方懷疑有操縱股價之嫌，訊後分別以200萬元及100萬元交保。

康友爆掏空案後，民眾黨立委蔡壁如（中）24日與康友自救會召開記者會，要求負責人黃文烈等人負責。

涉案的炒股集團成員緊咬是聽從吳光訓建議才買股，檢調進一步過濾後，發現康友股價前幾年在350元上下盤整，前年9、10月間大盤跌破萬點時，康友卻逆勢飆漲，相關被告的手機遭查扣後，檢方赫然發現炒股集團從前年9月19日起拉抬康友，到10月6日竟大膽預言康友股價會站上538元高價。

讓人驚訝的是，同月19日預言成真，康友一毛不差地來到最高點538元，成為一日股后，但隔天媒體爆出董事長黃文烈事先偷賣133張股票，估計套利超過5,000萬元，引起市場恐慌，隔週一開盤，康友股價急殺，一夕間逆勢反轉，連跌14根跌停板；今年11月19日停止交易，股票已淪為壁紙。

檢調深入調查之後，鎖定吳光訓等人涉嫌從2018年9月1日至10月20日期間，大量買進康友認購權證，將康友的股價從360元左右炒至538元，且吳光訓利用兒女的帳戶大量買賣康友，兒子吳郁展去年名下持有1,215張、女兒吳怡利有795張，分別是康友第6及第8大股東。

就連吳光訓擔任國民黨不分區立委的大女兒吳怡玎，去年財產申報時載明持有康友股票419張，不但名列康友前十大股東，以均價273元計算，投資金額達1.14億元，總計吳家三姊弟一度持有康友2,393張股票。

詭異的是，康友今年8月暫停交易後，一萬多名投資人慘賠，但據廉政專刊顯示，吳怡玎早就先一步出脫376張康友持股，規避不少損失，現今僅剩43張，精準的賣股時間點堪稱「國會股神」。

雖然她在立法院質詢時自爆住家遭搜索，還質疑檢調搜索程序是否合法，但她能在康友暫停交易前神準出脫持股，種種巧合是否涉及內線交易？檢調已列為下波調查的重點。

在今年8月康友暫停交易前，吳怡玎已早一步出脫376張持股，賣股時機精準，被列為下波調查對象。圖為今年2月，父母陪同她出席第10屆立委報到日。

對於遭檢調列為下波調查對象，吳怡玎向本刊表示，她與家人買賣股票絕對沒有涉及不法，相信司法會秉公調查。她的父親吳光訓在交保後也表示，他是被害人，無涉不法。


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