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唐鳳勸你讀書！「2020 Openbook好書獎」揭曉　40本書單一次看

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記者林育綾／台北報導

華文出版界年度盛事「2020 Openbook好書獎」於今（1）日揭曉，從3千本書海中選出「40本年度好書」，列出四大類獎項，並邀請天才IT大臣唐鳳擔任代言人，影片中強調不是要人們模仿她讀的書，而是鼓勵讀者嘗試打開一本自己感興趣的書，往喜歡的方向多認識，確立起自己的美麗與獨特。

▲▼唐鳳代言2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲唐鳳代言「2020 Openbook好書獎」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

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唐鳳提到自己的成長過程與閱讀有緊密關係，小時候在程式設計書中被數理邏輯吸引，在離開國中自主學習後，又被許多科幻小說勾起好奇心，認識背後更高深的數學理論；而後來她也大量閱讀各種人文經典，意識到透過閱讀，人人都可以成為終身的學習者。她鼓勵人們閱讀，但強調「不是我看什麼書，你就要看什麼書」，而是嘗試打開一本自己感興趣的書，成為你自己，往喜歡的方向多認識，用一本本的書確立起自己的美麗與獨特。

▲▼唐鳳代言2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲唐鳳代言2020 Openbook好書獎。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「2020 Openbook好書獎」從200部入圍決審的作品中，選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／年度青少年圖書」、「年度生活書」四大獎項，共計40本書。

其中不少初試啼聲的作家，首部作品就獲獎，如：蘇致亨《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》、陳宗暉《我所去過最遠的地方》、游旨价《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》。

▲▼2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲2020 Openbook好書獎「年度中文創作」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「年度中文創作」還包括郭強生《尋琴者》，將對孤寂的深層思考脫穎而出，被評審一致推舉。賀景濱以《我們幹過的蠢事》真偽難辨的淵博知識，辨證文學的本質、虛構數位科技的可能走勢獲獎；原住民作家馬翊航以探討身分、語言、記憶和性別的散文《山地話／珊蒂化》，展現新世代作家的特異聲腔；陳栢青的《尖叫連線》以類型小說瘋狂翻玩次文化元素，直指當代生活中無所不在的螢幕視窗。

▲▼2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲2020 Openbook好書獎「年度翻譯書」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「年度翻譯書」有2018年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉朵卡萩（Olga Nawoja Tokarczuk），以滿溢靈光片羽、跨越文體分類的《雲遊者》獲得，另有來自韓國的金英夏以長篇小說《黑色花》獲獎。

▲▼2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲2020 Openbook好書獎「年度生活書」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「年度生活書」長照、照護、告別議題書籍出線，反映台灣社會對個人安居需求，包括《創傷照管：照顧別人的你，更要留意自己的傷》為各種照顧者而寫，指引他們從疼惜自己開始，培養照護他人的永續能力；《走在，沒人想去的地方：樹木希林離世前的最後採訪》一書，日本資深藝人樹木希林侃侃而談逼近的死亡，及其特立獨行的人生哲學。

此外獲得評審團一致肯定的《阿媽的女朋友》，則關注父權社會裡的老年女同志，透過她們的生命故事，讓埋藏在角落裡的聲音，能被大眾溫柔的聆聽。

▲▼2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲2020 Openbook好書獎「年度童書」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「年度童書」的繪本類，包括邱承宗的《翠鳥》書中每幅畫都是作者長年蹲點、精心描繪的傑作；林柏廷《一個像海的地方》除了木刻版畫風格的技術更臻成熟之外，作者的環保理念更摒除「人類本位」的觀點，對應到動物的思考。加拿大籍的席尼．史密斯去年以《城市裡的小訪客》獲獎，今年與文字作者喬丹．史考特合作《我說話像河流》，連莊獲獎，是近年最值得大小朋友認識的傑出繪本作家。

▲▼2020 Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌提供）

▲2020 Openbook好書獎「年度青少年圖書」。（圖／Openbook閱讀誌提供）

「Openbook好書獎」也邀請全台實體及網路書店合作參展，一起推廣與販售，更在全台各縣市超過500家公私立與校園圖書館，陸續推出書展。

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