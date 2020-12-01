「邊吸笑氣邊開」連續追撞3車　離譜拖吊車駕駛下場出爐

▲以開拖吊車為業的簡姓男子，今年8月間施用笑氣後開車，行經蘆竹區文中路時，連續追撞前方大貨車在內3輛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子以駕駛拖吊車為業，今年8月間施用笑氣後上路，行經蘆竹區文中路時，突然失控追撞前方包括大貨車在內的3輛車，警方到場後發現簡男意識模糊且呆滯，並在其拖吊車上起出笑氣鋼瓶1支與氣球等證物，簡男偵訊時坦承施用笑氣，受害車主指控，簡行車路線異常，綠燈卻停在原地不動；桃檢1日偵結，依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。

▲簡姓男子今年8月間施用笑氣後開車，警方在其車上起出笑氣鋼瓶與氣球等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，33歲的簡姓男子今年8月7日上午9時27分，在蘆竹區文中路1段47巷口時，失控追撞前方包括大貨車在內的3輛車，蘆竹警方到場時，發現簡兩言無神且意識模糊呆滯，員警進行平衡動作測試、無從理解兩個同心圓之間畫圓之指示，偵訊時甚至趴在桌面睡覺等離譜情事，員警認為簡已然不能安全駕駛，偵訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲簡姓男子今年8月間施用笑氣後開車，連續追撞大貨車在內3輛車，拖吊車頭也毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢傳喚檢出庭複訊時，簡並未到庭。但簡男在警訊時，坦承開車前有施用笑氣之事實，警方在車上起出1支笑氣瓶與5支氣球等證物；受害車主則指控，事發前就看到拖吊車行進異常，等停紅綠燈時，號誌轉為綠燈仍停留原地，警方訊問時，簡對員警訊問兩眼無神、頭部下垂，且無法執行平衡動作，警方還提供事故現場照片等佐證。

檢方根據衛福部食藥署隨無對俗稱「笑氣」之非醫療用氧化亞氮之劑量，對人體意識、反應能力產生影響之研究資料，但據醫療用仿單記載，氧化亞氮是吸入性麻醉劑，具有止痛效應，但無法使肌肉鬆弛，有抑制人類聽覺、視覺、觸覺與痛覺….故簡男施用笑氣，以致不能安全駕駛罪嫌，偵結依公共危險罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

【更多新聞】

►影／中壢窗簾工廠清晨烈焰吞噬...惡臭四竄！ 民眾驚醒「戴口罩」

►返台通緝犯確診入監再隔離治療 桃監實施同舍收容人暫停接見

►影／桃園窄巷路口兩大外送員相撞 網蓋樓：是時候對決了…